Президент Алихан Смаиловга давлат аудити тизимини такомиллаштириш бўйича кўрсатма берди
ASTANA. Kazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Олий аудит палатаси раиси Алихан Смаиловни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар беради.
Давлат раҳбари Олий аудит палатасининг жорий йилнинг биринчи ярмидаги фаолияти натижалари бўйича ҳисоботини тинглади. Алихан Смаиловнинг сўзларига кўра, ушбу даврда умумий қиймати 5,8 триллион тенгега тенг 13 та йирик давлат аудити ўтказилган.
Аудит ишлари алоҳида ҳудудларнинг маҳаллий ижро этувчи органлари, “Муаммоли кредитлар жамғармаси”, “Аграр корпорация”, «Қазпошта», “Ақтау денгиз порти” акциядорлик жамиятлари, соғлиқни сақлаш тизими инфратузилмаси ва бир қатор давлат органларини қамраб олди.
У аниқланган камчиликларни бартараф этиш натижасида давлат бюджетига 128 миллиард тенге миқдорида маблағ қайтарилгани ҳақида хабар берди.
Ҳукумат ва аудиторлик субъектларига 35 та тавсия ва 413 та кўрсатма юборилди.
Давлат раҳбарининг бюджет жараёнини такомиллаштириш бўйича кўрсатмаларини амалга ошириш доирасида Олий аудит палатаси ташаббуси билан миллий қонунчиликка бир қатор ўзгартиришлар киритилди. Хусусан, макроиқтисодий прогнозлашнинг янги қоидалари қабул қилинди, давлат маблағларини сарфлаш устидан ғазначилик назорати кучайтирилди ва тўртинчи чоракда бюджетга тузатишлар киритиш тақиқланди.
У хусусийлаштириш жараёнининг шаффофлиги ва самарадорлигини ошириш чоралари, шунингдек, агросаноат мажмуасини тартибга солиш механизмини такомиллаштириш бўйича маълумот берди.
Унинг таъкидлашича, жорий йилнинг иккинчи ярмида 20 та давлат аудити ўтказилиши режалаштирилган. Улардан тўрттаси Давлат раҳбарининг бевосита кўрсатмаси билан ўтказилди. Текширувлар Чимкент шаҳри, Қарағанди ва Шарқий Қозоғистон вилоятларида, шунингдек, фармацевтика ишлаб чиқарувчиларини қўллаб-қувватлаш механизмларида ўтказилади. Газ ва инвестиция соҳалари, "Жасыл даму" АЖ, "ҚазАвтоЖол" МК” АЖ фаолияти, алоҳида миллий лойиҳалар, «Ауыл – ел бесігі» лойиҳаси ва бошқа соҳалар ҳам текширилади.
Янги Қурултой билан ўзаро ҳамкорлик доирасида 2027-2029 йилларга мўлжалланган республика бюджети лойиҳаси баҳоланади.
Президент замонавий рақамли ечимлар ва сунъий интеллект технологияларини жорий этишга устувор аҳамият бериб, давлат аудити тизимини такомиллаштириш бўйича бир қатор вазифаларни қўйди.