Президент: Алатау шаҳрига оид масалаларни ҳал қилиш учун барча шароитлар яратилмоқда
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Алатау шаҳрини ривожлантириш бўйича кенгашда нутқ сўзлади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Алатауни расман алоҳида ҳуқуқий мақомга эга "тез ривожланаётган шаҳар" деб аташ мумкинлигини таъкидлади.
— Умуман олганда, Алатау шаҳрига оид ҳар қандай масалани тезкор ҳал қилиш учун барча зарур шароитлар яратилмоқда. Айтиш мумкинки, шаҳарнинг сифатли ривожланиши учун йўл очадиган ҳуқуқий асос аллақачон тўлиқ шакллантирилган. Ушбу доирада солиқ имтиёзлари тақдим этилди ва назорат ва тартибга солиш механизмлари бизнес юритиш учун янада мақбул бўлди. Бундан ташқари, ушбу шаҳарда ишлайдиган тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ҳар томонлама ҳимояланган ва рақамли активларни ривожлантириш учун қулай шароитлар яратилган. Шунинг учун, бугунги кунда Алатауни расман алоҳида ҳуқуқий мақомга эга "тез ривожланаётган шаҳар" деб аташ мумкин, — деди Президент.
Президент инвестицияларни жалб қилиш бўйича фаол ишлар олиб борилаётганини таъкидлади. Йил бошидан бери вилоят иқтисодиётига 266,2 миллиард тенге инвестиция киритилди.
— Умуман олганда, вилоятнинг ривожланиш суръати ёмон эмас. Тегишли ишлар амалга оширилмоқда. Ўтган йили ҳудудий ялпи ички маҳсулот 6,7 триллион тенгени ташкил этди, бу 5,4 фоизга ўсиш демакдир. Январь-апрель ойлари учун қисқа муддатли иқтисодий кўрсаткичларга кўра, вилоят 5-ўринда туради. Инвестицияларни жалб қилиш бўйича ишлар фаол олиб борилмоқда. Йил бошидан бери вилоят иқтисодиётига 266,2 миллиард тенге инвестиция киритилди. Саноат ишлаб чиқариш ҳажми қарийб 900 миллиард тенгега етди. Бироқ, қишлоқ хўжалиги соҳасининг салоҳияти ҳали ҳам тўлиқ ривожланмаган. Жорий йилнинг 4 ойи натижаларига кўра, қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги ва балиқчиликнинг реал ҳажм индекси 101,2 фоизни ташкил этди, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Алатау шаҳрининг ривожланиши билан танишди.