Давлат раҳбари Алатау шаҳрининг ривожланиши билан танишди
QONAEV. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Алмати вилоятига амалий ташрифи Алатау шаҳрининг ривожланиш режаси билан танишишдан бошланди.
Ҳозирда шаҳар майдони 88 минг гектарни ташкил этади. Шаҳар 2050 йилгача босқичма-босқич ривожлантириладиган 4 та махсус ҳудудга бўлинган. Бундан ташқари, шаҳарнинг асосий ривожланиш зоналари ва даромад манбалари аниқланмоқда. Автомобиль йўллари инфратузилмасини ривожлантириш бўйича «йўл харитаси» ишга туширилди.
Янги бошқарув моделини белгиловчи Конституциявий қонун қабул қилинди.
Бугунги кунда Gate City турар-жой мажмуаси жадал ривожланмоқда. Бу ерда «қулай мактаб» барпо этилган бўлиб, «Маревен Фуд», «КНАУФ», Fruit Art, Dolce Pharm ва Алмати шамоллатиш ускуналари заводи каби тизим яратувчи корхоналар фаолият юритмоқда.
Бундан ташқари, 53 та инвестиция лойиҳасидан иборат пул шакллантирилган. Уларнинг умумий қиймати 2 триллион тенгеден ортиқни ташкил этади.
Жумладан, PepsiCo компанияси Марказий Осиёдаги картошкани қайта ишлаш бўйича энг йирик заводни қурмоқда. Mars Petcare компанияси уй ҳайвонлари учун озуқа ишлаб чиқаришга мўлжалланган минтақадаги биринчи замонавий ва ноёб лойиҳани амалга оширмоқда. KHAN TENGRI BIOPHARMA компанияси дори-дармон ва тиббий ускуналар ишлаб чиқариш билан шуғулланади. «Исткомтранс» ва G-Trans компаниялари эса логистика кластерини ташкил этмоқда.
Давлат раҳбарига Iconic Complex лойиҳаси ҳам тақдим этилди. Бу Алатаудаги кўп функцияли замонавий мажмуа ҳисобланади. Шаҳарнинг асосий объектларидан бири Gate District туманида қад ростлаши режалаштирилган.