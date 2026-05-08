Алатау шаҳрига махсус ҳуқуқий мақом берилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари “Алатау шаҳрининг махсус ҳуқуқий режими тўғрисида”ги Қозоғистон Республикасининг Конституциявий қонунини имзолади.
Конституциявий қонуннинг асосий мақсади — Алатау шаҳрининг динамик ва барқарор ривожланиши учун шароит яратиш.
Шаҳарнинг махсус ҳуқуқий мақомига мувофиқ, инновациялар, инвестициялар ва иқтисодий ўсиш учун қулай муҳит яратишга қаратилган мустақил экотизимни шакллантиришни таъминлайдиган тубдан янги ёндашувлар қўлланилади.
Конституциявий қонунга мувофиқ, шаҳарни давлат бошқарувининг янги модели жорий этилди. Хусусан, тадбиркорлик, божхона, рақамли активлар, қимор ўйинлари, ижтимоий соҳа, молия бозори, архитектура ва шаҳарсозлик, экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, маданият, спорт ва бошқа соҳаларни тартибга солишнинг асосий тамойиллари белгиланди.
“Алатау резиденти”нинг ҳуқуқий мақоми тасдиқланди. Маъмурият бир қатор тоифадаги жисмоний ва юридик шахсларга махсус мақом беради. Махсус режимнинг қўлланилиш доираси ва унга тегишли ҳуқуқлар, мажбуриятлар ва талаблар ушбу резидентнинг мақомига қараб белгиланади.
Шаҳарнинг узоқ муддатли инвестиция ва технологик фаровонлиги стратегик ҳужжатлар асосида таъминланади. Хусусан, Алатау шаҳрининг узоқ муддатли ривожланиш режаси, бош режаси ва ривожланиш стратегияси қабул қилинади.
Алатау шаҳрининг хавфсизлигини, шунингдек, унинг "ақлли шаҳар" сифатида самарали ишлаши ва ривожланишини таъминлаш мақсадида инфратузилма объектлари ва жамоат хавфсизлиги тизимлари ҳақидаги барча маълумотлар ягона рақамли бошқарув платформасига бирлаштирилади.
Бундан ташқари, шаҳарнинг инвестиция муҳити ва инвесторлар учун кафолатлари, солиқ ва бюджет сиёсати, лойиҳалаш ва ер муносабатлари ушбу конституциявий қонун доирасида тартибга солинади.
Конституциявий қонун матни матбуотда эълон қилинади.