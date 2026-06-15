Президент АҚШ Молия корпорациясининг халқаро ривожланиш бўйича ижрочи директорини қабул қилди
ASTANA. Kazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев меҳмонни қутлар экан, ушбу ташриф Вашингтонда эришилган келишувларнинг давоми, шунингдек, Қўшма Штатлар билан кўп қиррали ҳамкорликни чуқурлаштириш йўлидаги муҳим қадам эканлигини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Дональд Трамп Оқ уй маъмуриятига келганидан буён Вашингтон Астана ҳамда Марказий Осиё билан ҳамкорликни сезиларли даражада фаоллаштирган.
“Биз АҚШ Президентининг дипломатияга бўлган дадил ёндашуви ва прагматик позициясини тўлиқ қўллаб-қувватлаймиз. Қозоғистон Американинг Авраам келишувлари, Тинчлик Кенгаши, TRIPP ташаббуси ва бошқа муҳим лойиҳаларни илгари суришда фаол иштирок этмоқда. Бизнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз энди ҳар қачонгидан ҳам кучлироқ бўлган кенгайтирилган стратегик шериклигимизга янги туртки берди. Сизнинг ташрифингиз Қозоғистондаги кенг кўламли сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар билан бир вақтга тўғри келди. Ушбу ислоҳотлар мамлакатимизни ресурсларга боғлиқ моделдан билимга йўналтирилган диверсификацияланган иқтисодиётга айлантиришга қаратилган. Сизнинг корпорациянгизнинг инвестиция устуворликлари Қозоғистоннинг ривожланиш кун тартибига мос келади. Биз аниқ ва ўзаро манфаатли ҳамкорликка тайёрмиз”, - деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қирғизистон Республикаси Жогорку Кенгаши раисини қабул қилган эди.