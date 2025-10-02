OZ
Тренд:
    14:10, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент AI SANA Generative Nation танлови ғолибларини тақдирлади

    ASTANА. Кazinform – Digital Bridge 2025 халқаро форуми доирасида AI SANA Generative Nation танлови ғолиб ва ​​совриндорларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    тақдирлаш
    Фото: Ақорда

    Лпуреатлармактаб лойиҳалари, талабалар ташаббуслари, стартаплар ва илмий ишланмалар каби тўрт номинация бўйича ғолибликни қўлга киритди.

    тақдирлаш
    Фото: Ақорда
    тақдирлаш
    Фото: Ақорда
    тақдирлаш
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, бугун Астана шаҳрида Digital Bridge 2025 халқаро технология форуми бўлиб ўтди.

    Қозоғистон Президенти Ақорда
