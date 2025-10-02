14:10, 02 Октябрь 2025 | GMT +5
Президент AI SANA Generative Nation танлови ғолибларини тақдирлади
ASTANА. Кazinform – Digital Bridge 2025 халқаро форуми доирасида AI SANA Generative Nation танлови ғолиб ва совриндорларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Лпуреатлармактаб лойиҳалари, талабалар ташаббуслари, стартаплар ва илмий ишланмалар каби тўрт номинация бўйича ғолибликни қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, бугун Астана шаҳрида Digital Bridge 2025 халқаро технология форуми бўлиб ўтди.