Польшанинг собиқ президенти журналист бўлишга қарор қилди
ASTANA. Kazinform — Польшанинг собиқ президенти Анджей Дуда журналистлик касбини танлашга қарор қилгани маълум бўлди. Бу ҳақда Х ижтимоий тармоғида Канал Зеро интернет-каналининг асосчиси Кшиштоф Становский хабар берди.
— Катта мамнуният билан айтишим мумкинки, Канал Зерода янги муаллифимиз бор. Президент Анджей Дуда 16 та долзарб мавзу бўйича 16 та кўрсатув тайёрлайди, — дея ёзди Становский.
Унинг айтишича, Польшанинг собиқ раҳбари тайёрлайдиган кўрсатувларда “ўнлаб суҳбатдошлар ва вазиятлар, хотиралар ҳамда бугунги кун муаммолари ҳақидаги қарашлар ўрин олади”.
Канал Зеро YouTube видео хизматида эфирга узатилади. Ушбу канал Польшанинг йирик мухолиф партияси “Ҳуқуқ ва адолат” билан алоқадор, деб тахмин қилинади.
Август ойида Дуда президент сифатидаги фаолиятини “беш”га баҳолаб, олти балли тизимдан фойдаланганини таъкидлаган.
Польшада 1 июнь куни бўлиб ўтган президентлик сайловларининг иккинчи турида энг йирик мухолиф “Ҳуқуқ ва адолат” партияси номзоди Кароль Навроцкий ғалаба қозонди. У 50,89 фоиз овоз тўплади, рақиби, ҳукмрон "Фуқаролик коалицияси" вакили Рафал Цҳасковский эса 49,11 фоиз овоз олди.
Эслатиб ўтамиз, август ойида Кароль Навроцкий Польша президенти лавозимига киришди.