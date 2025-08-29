Польшада F-16 қирувчи самолёти ҳалокатга учради
ASTANA. Kazinform — Ҳодиса мамлакатнинг марказий қисмидаги Радом шаҳри устида содир бўлган. Бу ҳақда Kazinform агентлиги BBCга таяниб хабар берди.
— Радомдаги фожиа: F-16 қирувчи самолёти авиашоуга тайёргарлик вақтида ҳалокатга учради. Афсуски, учувчи ҳалок бўлди, — деб ёзди Польша ҳукумати вакили Адам Шлапка Х ижтимоий тармоғида.
Польша расмийларига кўра, ерда қурбонлар йўқ. Фожиа акс этган кадрларга кўра, самолёт учиш-қўниш йўлагига қулаган ва учувчи парашютда сакрашга улгурмаган.
Euronews хабарига кўра, польшалик ҳарбий учувчи AirShow Radom халқаро ҳаво кўргазмаси олдидан ўқув парвози вақтида ҳалок бўлган. Польша ҳудудий мудофаа кучлари маълумотларига кўра, ҳалок бўлган шахс Польша армиясининг зобити бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, учувчи F-16 қирувчи самолётини бошқариб, аэробатика билан шуғулланган. Маневр вақтида самолёт тўсатдан баландликни йўқотиб, катта тезликда аэропорт яқинида ерга қулаган. Ҳалокатдан кейин самолёт ёниб кетган. Фожиа жойидан олинган кадрлар ижтимоий тармоқларда маҳаллий вақт билан тахминан 20:00 да пайдо бўлди.
