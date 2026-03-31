Польшада 1 апрелдан бошлаб пенсиялар камайтирилади
ASTANA. Kazinform — 1 апрелдан бошлаб Польшада бу йил пенсия ёшига етган фуқаролар учун пенсиялар камайтирилади. Бу ҳақда Fakt нашри хабар берди, деб ёзади БЕЛТА.
Бу ўзгариш Ижтимоий суғурта муассасаси (ZUS) пенсияларни янги жадваллар бўйича ҳисоблаб чиқиши билан боғлиқ. Ўзгаришлар 1966 йилда туғилган аёллар ва 1961 йилда туғилган эркакларга нисбатан қўлланилади. Бу одамлар учун янги пенсия йилига бир неча юз злотийга камайтирилиши мумкин.
Пенсияни ҳисоблашда ZUS ҳар бир фуқаронинг жамғармасини унинг умр кўриш давомийлигига бўлади.
Янги қоидалар 2026 йил 1 апрелдан кейинги йилнинг 31 мартига қадар пенсия олиш учун ариза берган одамларга нисбатан қўлланилади.
Пенсияларнинг камайиши Польшада яшаш нархининг сезиларли даражада ошиши фонида юз берди. Электр энергияси ва газ нархларининг ошиши аҳоли харажатларини оширган бўлса-да, ёқилғи нархлари ҳам рекорд даражага етди.