Полиция Луврдаги ўғирлик иши бўйича барча гумонланувчиларни ҳибсга олди
ASTANA. Kazinform — Франция полицияси Луврдаги талончиликда гумонланувчиларни қўлга олиш бўйича операцияни якунлади, дея хабар беради Kazinform.
Bild нашри 34 ёшдан 39 ёшгача бўлган тўрт киши ҳибсга олинганини хабар берди. Энг сўнгги гумондор бир ҳафта олдин Лавал шаҳрида ҳибсга олинган. У қурилиш майдончасида ҳибсга олинган ва ҳозирда якка тартибдаги камерада. Унинг адвокатлари "унинг Луврда бўлганига оид ҳеч қандай аломат йўқ" ва улар ҳибсга олиш устидан апелляция беришни режалаштираётганликларини маълум қилдилар.
Нашрнинг таъкидлашича, Сена-Сен-Дени департаментидан бўлган 39 ёшли эркак илгари олти марта сутенер, ҳайдовчилик гувоҳномасисиз ҳайдаш, ўғирланган буюмларни сотиш ва бошқа жиноятлар учун судланган. Ушбу жиноятлардан бири учун унга 2010 йилда икки ойлик шартли қамоқ жазоси берилган.
Терговчиларнинг сўзларига кўра, гуруҳнинг иккитаси Аполлон галереясига кирган, қолган иккитаси, жумладан, ҳозирда ҳибсда бўлган эркак, ташқарида кутган. Тўрталаси ҳам 88 миллион евролик қироллик заргарлик буюмларини олиб қочиб кетган. Ҳибсга олинган охирги шахс заргарлик буюмларини оқ микроавтобусда олиб кетган.
Ўғирликдаги яна бир гумондор, ўғирликка ёрдам берганликда айбланиб, ҳозирда озодликда юрган гуруҳ аъзоларидан бирининг шериги. Ҳибсга олинганларнинг барчаси илгари майда жиноятлар содир этган ва терговчилар уларни ўғирлик ортида мижоз ва ташкилотчи бўлган деб ҳисоблайдилар. Ўғирланган қироллик заргарлик буюмлари қаерда эканлиги ҳали ҳам номаълум.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Париждаги Лувр музейига ўғрилар бостириб кириб, Наполеоннинг заргарлик буюмларини ўғирлагани ҳақида хабар берган эдик.
Ўғирланган буюмлар орасида француз қироличалари ва императричаларига тегишли заргарлик буюмлари ҳам бор эди. Заргарлик буюмларининг умумий қиймати 88 миллион еврога баҳоланган.