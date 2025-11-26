Луврдаги ўғирлик: Яна тўрт киши ҳибсга олинди
ASTANA. Kazinform – Париж прокуратураси маълумотларига кўра, Луврдаги ўғирлик бўйича 38 ва 39 ёшли икки эркак ва 31 ва 40 ёшли икки аёл сўроқ учун ҳибсга олинди, деб хабар беради DW.
Франция полицияси Луврдаги ўғирликдан беш ҳафта ўтиб яна тўрт нафар гумонланувчини ҳибсга олди.
“Булар Париж вилоятидан 38 ва 39 ёшли икки эркак ва 31 ва 40 ёшли икки аёл”, — деди 25 ноябрда Париж бош прокурори Лора Бекко.
AFP иқтибос келтирган ҳолда Бекконинг баёнотида ҳибсга олинганларнинг 19 октябрда Луврдаги ўғирликка қандай алоқаси бўлиши мумкинлигига аниқлик киритилмаган. Франция қонунчилигига кўра, тергов мақсадида дастлабки ҳибсга олиш 96 соатгача давом этиши мумкин.
29 октябрда бошланган терговда яна тўрт кишига айблов эълон қилинган. Улар орасида музейни ўғирлаганликда гумон қилинаётган 35, 37 ва 39 ёшли уч эркак бор. Тўртинчи гумонланувчи, 38 ёшли аёл жиноятга алоқадорликда гумон қилинмоқда.
Тергов маълумотларига кўра, ўғрилар 19 октябрда тушдан кейин ўғирланган юк машинасига ўрнатилган чўзиладиган зинапоядан фойдаланиб, Луврга кирган. Улар кесувчи асбоб билан ойнани синдириб, музейга киришди. Улар жиноят жойидан қочиб кетаётиб, зинапоядан тушаётганда олмос ва зумраддан ясалган тожни ташлаб юборган, бироқ бошқа саккизта экспонатни олиб кетган. Ҳаммаси бўлиб 8 та буюм ўғирланган.
Эслатиб ўтамиз, музейнинг зарари 88 миллион еврога баҳоланган. Бундан ташқари, Луврдаги ўғирлик ҳақида фильм суратга олинади. 2026 йил охиригача Луврга 100 та видеокамера ўрнатилади.