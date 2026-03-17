Покистоннинг Кобулга уюштирган ҳаво ҳужумлари оқибатида 250 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Покистоннинг Кобулга уюштирган ҳаво ҳужумлари оқибатида 250 дан ортиқ одам ҳалок бўлди ва 400 дан ортиқ одам жароҳат олди, деб хабар берди БЕЛТА.
“Покистоннинг Кобулдаги ҳаво ҳужумида 250 дан ортиқ одам ҳалок бўлди ва 400 дан ортиқ одам жароҳат олди”, — дейилади Х ижтимоий тармоғидаги хабарда.
Душанба куни кечқурун TOLOnews Plus Telegram канали Кобулнинг турли қисмларида портлашлар ва отишма овозлари эшитилганини хабар қилди. Афғонистон олий раҳбарининг вакили Забиуллоҳ Мужоҳид Покистон пойтахтдаги реабилитация марказига зарба берганини, натижада ўлим ва жароҳат олганлар борлигини маълум қилди. У бу ҳаракат жавобсиз қолмаслигига ваъда берди.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг февраль ойининг сўнгги кунларида Афғонистон Покистонга қарши ҳарбий операция бошланганини маълум қилган эди.