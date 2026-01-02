Покистонда йўл-транспорт ҳодисасида 14 киши ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform — Покистоннинг шарқий Панжоб провинциясининг Жанг туманида автобус ва фургон тўқнашди, натижада 14 йўловчи ҳалок бўлди. Яна 16 киши жароҳат олди, деб хабар беради Синьхуа.
Ҳодиса ҳақида журналистларга туман комиссари ўринбосари Али Акбар хабар берди.
— Лаҳордаги мусобақага Ветеринария ва ҳайвонот фанлари университети спортчиларини олиб кетаётган автобус Жанг туманида фургон билан тўқнашди, — дейди у.
Амалдор автоҳалокатни иккала транспорт воситасининг ҳаддан ташқари тезлиги билан боғлади.
— Тўққиз йўлловчи воқеа жойида ҳалок бўлди, яна беш киши олган жароҳатларидан касалхонада вафот этди, — дея қўшимча қилди А. Акбар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Хитой Покистонда сув тошқинидан жабрланганларга ёрдам юборганлиги ҳақида хабар берган эдик.