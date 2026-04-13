Пикассонинг картинаси Францияда лотереяда ўйнатилади
ASTANА. Кazinform — Франциядаги хайрия лотереясида Пикассонинг 100 евролик картинасини ютиб олиш имконияти мавжуд. Тушум Альцгеймер касаллигини ўрганишга сарфланади.
Пабло Пикассонинг картинаси Францияда хайрия лотереясида ўйнатилади.
Лотерея 14 апрель куни Christie’s аукцион уйида бўлиб ўтади. Гап «Tête de Femme» ("Аёл юзи") асари ҳақида кетмоқда. Картина 1941 йилда чизилган.
Бундай тадбир биринчи марта ўтказилаётгани йўқ. 2013 йилда "100 евро учун 1 та Пикассо" лойиҳаси давомида Қўшма Штатлардан келган ўт ўчирувчи "Опера шляпасидаги одам" (1914) картинасини ютиб олди. 2020 йилда шунга ўхшаш лотереяда италиялик фуқаро ютиб олди ва у Пикассонинг ўғли Рождество учун совға қилган натюрмортни олди.
Коллектор Дэвид Нахмаднинг сўзларига кўра, бу ташаббусни рассомнинг ўзи ҳам қўлга олиши мумкин эди, чунки Пабло Пикассо ўз асарларини ҳаёти давомида кўпинча хайрия қилган ва санъатни кенгроқ аудитория учун очиқ қилишни истаган.
Ташкилотчи — Альцгеймер касаллигини тадқиқ қилиш жамғармаси. У Париждаги энг йирик давлат шифохоналаридан бирида фаолият юритади ва 2004 йилдан бери Францияда ушбу соҳада энг йирик хусусий илмий инвестор ҳисобланади.
Ўйин 120 000 тагача чипта сотиши ва 12 миллион еврогача маблағ йиғиши мумкин. Тушган маблағнинг тахминан 1 миллион евроси асар эгаси — Опера галереясига ўтказилади.
Олдинги иккита шунга ўхшаш кампания жами 10 миллион евродан ортиқ маблағ йиғди ва Ливан ва Африка мамлакатларидаги маданий ва гуманитар лойиҳаларга қаратилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Pokemon картаси аукционда 16,5 миллион долларга сотилди.