ПИБ ташкилотлари суперкомпьютер базасида сунъий интеллект ечимларини жорий қилди
ASTANА.Кazinform – Президент Ишлар бошқармаси тизимида сунъий интеллект технологиялари фаол жорий этилмоқда. ҚР ПИБ Муҳандислик-техник маркази (МТМ) ва Моддий-техник таъминот бошқармаси Муҳандислик маркази(ММ) ҚР Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги суперкомпьютерининг ҳисоблаш қувватидан фойдаланган ҳолда бир қатор сунъий интеллект ечимларини жорий этди.
Бу йил ПИБ Муҳандислик-техник маркази "Вазият-таҳлилий комплекс"га 12 та ихтисослашган АI агентларини киритди. Ақлли ёрдамчилар нафақат кўрсаткичларни таҳлил қилиш, балки аналитик хулосалар чиқариш, хавфларни аниқлаш ва тегишли тавсиялар бериш имконини беради.
Ақлли ёрдамчилар ПИБ ташкилотлари фаолиятининг асосий йўналишларини қамраб олади. Буларга кадрлар жараёнлари, тиббиёт ташкилотлари кўрсаткичлари, давлат харидлари, авиация ва автомобил транспорти фаолияти, рақамли инфратузилмани ривожлантириш, Президент телерадиокомплекси, Президент маркази, Шчучинск-Бурабай курорт зонаси, Санитария-эпидемиология экспертизаси маркази ва бошқа ташкилотлар фаолияти киради.
Бундан ташқари, ҳар бир АI агенти ўз ихтисослашувига эга. Масалан, "Инсон ресурслари" агенти ходимлар сони, ходимлар алмашинуви, ўқитиш самарадорлиги, кадрлар захирасини ривожлантириш ва бошқа кўрсаткичларни кузатишга ёрдам беради, бу эса потенциал хавфлар ва оғишларни ўз вақтида аниқлаш имконини беради. Яқин келажакда Муҳандислик-техник марказ аудит, бухгалтерия ҳисоби, ҳуқуқий ёрдам, хавфсизлик, таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш, давлат харидлари ва пуллик хизматлар соҳаларида яна ўнга яқин АI агентларини жорий этишни режалаштирмоқда.
Бироқ, таҳлил сунъий интеллект қўлланиладиган ягона соҳа эмас. Жорий йилнинг июн ойида ПИБ МТТБ муҳандислик маркази дастурий таъминот кодини автоматлаштирилган текшириш учун ақлли тизим бўлган AI Code Reviewни жорий этди.
Ушбу тизим дастурий таъминот кодининг ички ишлаб чиқиш стандартларига мувофиқлигини таҳлил қилади, потенциал хатолар ва заифликларни аниқлайди, шунингдек, ахборот хавфсизлиги талабларига мувофиқлигини текширади. Натижада, ишлаб чиқувчилар тезда фикр-мулоҳазаларни олишлари ва вақтларини мунтазам текширувларга эмас, балки ечимлар архитектурасини такомиллаштириш ва мураккаб муҳандислик вазифаларини бажаришга сарфлашлари мумкин.
AI Code Review тизимининг асосий хусусияти шундаки, у бутунлай маҳаллий инфратузилмада ишлайди. Бу дастурий таъминот кодининг ташқи хизматларга юборилишининг олдини олади ва GPT, Claude ёки Cursor каби оммавий сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишга нисбатан анча юқори даражадаги ахборот хавфсизлигини таъминлайди.
Шуни таъкидлаш керакки, сунъий интеллект мутахассисларнинг ўрнини босмайди, балки уларнинг самарали ёрдамчисига айланади. У кундалик такрорий ишларни ўз зиммасига олади, бу эса ходимларга профессионал тажриба, эксперт баҳоси ва бошқарув қарорларини қабул қилишни талаб қиладиган вазифаларга кўпроқ эътибор қаратиш имконини беради.
Президент Ишлар бошқармаси тизимида сунъий интеллект ечимларини жорий этиш Қозоғистон Президенти томонидан эълон қилинган Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили доирасида амалга оширилмоқда.