Pfizer Metsera компаниясини сотиб олгандан сўнг, семизликка қарши янги дори-дармонларни ишлаб чиқади
ASTANA. Kazinform – Pfizer семизликка қарши дори ишлаб чиқарувчи Metsera компаниясини 7,3 миллиард долларга сотиб олади, дея хабар беради AZƏRTAC.
Pfizer душанба куни вазн йўқотиш учун дори ишлаб чиқарувчи Metsera компаниясини 7,3 миллиард долларга сотиб олиш бўйича келишувга эришганини эълон қилди. Ушбу ҳаракат компанияга семизликни даволаш бўйича фойдали бозорда ўз ўрнини топишга хизмат қилади.
Сўнгги йилларда семизликка қарши дори воситаларининг жаҳон бозори жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрича, 2030 йиллар бошига келиб унинг ҳажми 150 миллиард долларга етиши мумкин. Бунга Novo Nordisk ва Eli Lilly каби компанияларнинг юқори самарали GLP-1 дори воситаларининг муваффақияти ёрдам берди.
Фармацевтика компаниялари ҳам семизликни даволашнинг янги авлодини ишлаб чиқишга ҳаракат қилмоқда. Улар орасида бошқа гормонларга таъсир этувчи ва ёғни йўқотганда мушакларни сақлаб қолишга ёрдам берувчи дорилар бор, деб хабар беради Reuters.
Pfizer бош директори Альберт Бурланинг таъкидлашича, Metsera компаниясининг сотиб олиниши "Pfizerни ушбу асосий терапевтик даражага олиб келади". Шунингдек, у компаниянинг кардиометаболик тажрибаси ва глобал инфратузилмаси кейинги авлод семиришга қарши дори-дармонларни ишлаб чиқишни жадаллаштириш учун ишлатилишини айтди.
Келишув Pfizer компаниясининг ўз вазн йўқотиш учун дори воситаси - дануглипронни ишлаб чиқа олмаганидан кейин содир бўлди.
Апрель ойида компания кунига бир марта қабул қилиниши мўлжалланган дануглипрон вариантини ўрганишни тўхтатди, чунки синовда қатнашган бир беморда эҳтимолий доридан жигар шикастланиши аниқланди. Дори тўхтатилгандан сўнг аҳвол яхшиланди. Кунига икки марта қабул қилиниши мўлжалланган вариантни ишлаб чиқиш эса 2023 йил охирида турли ножўя таъсирлар сабабли тўхтатилган эди.