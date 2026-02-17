Пентагон янги авлод мобил ядровий реакторини синовдан ўтказади
ASTANА. Кazinform – Пентагон Washington Times газетасининг хабар беришича, ҳарбий объектларни ишончли энергия билан таъминлаш учун янги авлод мобил ядровий реакторини ҳаво орқали олиб ўтди.
Якшанба куни АҚШнинг C-17 транспорт самолёти Valar Atomics компаниясининг Калифорниядаги March Air Reserve Base резерв базасидан Юта штатидаги Hill Air Force Base базасига ёқилғисиз мобил реакторни ташиди.
Пентагон маҳаллий электр тармоқларидан мустақил равишда ишончли энергия ишлаб чиқариш учун кичик мобил реакторлардан фойдаланишни режалаштирмоқда. Бундай тармоқлар можаро пайтида ишдан чиқиши ёки ҳужум нишонига айланиши мумкин.
Ўтган йилнинг май ойида Дональд Трамп "ядровий модернизация" режаларини эълон қилди ва 2050 йилга бориб мамлакатнинг электр энергияси ишлаб чиқаришини тўрт баравар оширишни, жумладан, умумий қуввати 300 гигаватт бўлган янги электр станцияларини қуришни режалаштираётганини айтди. Бир гигаватт қувват тахминан 750 000 та уйни электр энергияси билан таъминлаши мумкин.