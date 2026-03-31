Пекинда Жаҳон маълумотлар ташкилоти ташкил этилди
ASTANA. Kazinform — Хитой пойтахтида рақамли активларни бошқариш ва маълумотлар иқтисодиётини ривожлантиришга ихтисослашган биринчи халқаро профессионал ташкилот - Жаҳон маълумотлар ташкилоти (ЖМТ) расман ўз ишини бошлади, деб хабар беради Global Times.
Қурултой съезди доирасида иштирокчилар ташкилот низомини тасдиқладилар, унинг бошқарув органларини туздилар, шунингдек биринчи кенгаш ва кузатув кенгаши аъзоларини сайладилар.
Бошқарув органи ташкилотнинг асосий ички қоидаларини ва ташкилотнинг ишлаш қоидаларини тасдиқлади.
Янги ташкилотнинг энг муҳим функцияларидан бири трансчегаравий маълумотлар оқимларини мувофиқлаштириш бўлади. Фаолиятнинг асосий йўналишлари тартибга солиш масалаларини ҳал қилиш, стандартлар ва тавсияларни ишлаб чиқиш ва компанияларга мувофиқлик харажатларини камайтиришга ёрдам беришни ўз ичига олади.
Ташкилот фаолияти глобал рақамли экотизимни ривожлантириш ва маълумотларни реал секторга интеграциялашга қаратилган бўлади. Устувор мақсадлар - инновацион лойиҳаларни жадаллаштириш ва тегишли ходимларни тайёрлашдир. "Рақамли тафовут"ни камайтириш учун Глобал Жануб мамлакатларига алоҳида эътибор қаратилади.
Ташкилот ташкил этилган пайтда 40 та мамлакатдан 200 дан ортиқ аъзога эга эди. Аъзолик таркибига корпорациялар, молия институтлари, етакчи университетлар, таҳлил марказлари ва халқаро ташкилотлар каби кенг кўламли институционал иштирокчилар киради.