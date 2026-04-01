    10:30, 01 Апрель 2026 | GMT +5

    Пекинда Қозоғистон-Хитой маданият йилининг очилиш маросими бўлиб ўтди

    ASTANA. Kazinform — Пекиндаги Хитой миллий опера театрида Қозоғистон-Хитой маданият йилининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Байрам оқшомида икки мамлакатнинг етакчи санъаткорлари иштирок этди, деб хабар беради Kazinformнинг Пекиндаги мухбири.

    Аида Балаева
    فوتو: بەرىك تابىنبايەۆ / Kazinform

    Иштирокчилар ва меҳмонларга ҚР Бош вазирининг ўринбосари - Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева ва Хитой Халқ Республикаси туризм ва маданият вазири Сунь Ели қутлов нутқларини сўзладилар.

    Қазақстан мен Қытай мәдениеті: Бейжіңде тоғыспалы жылдың ашылу салтанаты өтті
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Кечки маданий дастурда ноёб чиқишлар намойиш этилди. Икки мамлакатнинг машҳур ансамбллари — Абилай Тилепберген бошчилигидаги Қурманғази номидаги Қозоғистон миллий халқ чолғулари оркестри ва маэстро Цзинь Хуан бошчилигидаги Хитой опера ва балет халқ оркестри ўз чиқишларини намойиш этдилар.

    Қазақстан мен Қытай мәдениеті: Бейжіңде тоғыспалы жылдың ашылу салтанаты өтті
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Тадбир Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги ҳамда Хитой Халқ Республикаси Туризм ва маданият вазирлиги томонидан ташкил этилди.

    Эслатиб ўтамиз, 2026 йил Қозоғистон ва Хитой ўртасида маданий алмашинув йили деб эълон қилинган эди. Йил давомида икки мамлакат учун маданий тадбирлар дастури режалаштирилган.

    ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги Маданият Хитой
