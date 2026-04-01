Пекинда Қозоғистон-Хитой маданият йилининг очилиш маросими бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform — Пекиндаги Хитой миллий опера театрида Қозоғистон-Хитой маданият йилининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Байрам оқшомида икки мамлакатнинг етакчи санъаткорлари иштирок этди, деб хабар беради Kazinformнинг Пекиндаги мухбири.
Иштирокчилар ва меҳмонларга ҚР Бош вазирининг ўринбосари - Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева ва Хитой Халқ Республикаси туризм ва маданият вазири Сунь Ели қутлов нутқларини сўзладилар.
Кечки маданий дастурда ноёб чиқишлар намойиш этилди. Икки мамлакатнинг машҳур ансамбллари — Абилай Тилепберген бошчилигидаги Қурманғази номидаги Қозоғистон миллий халқ чолғулари оркестри ва маэстро Цзинь Хуан бошчилигидаги Хитой опера ва балет халқ оркестри ўз чиқишларини намойиш этдилар.
Тадбир Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги ҳамда Хитой Халқ Республикаси Туризм ва маданият вазирлиги томонидан ташкил этилди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил Қозоғистон ва Хитой ўртасида маданий алмашинув йили деб эълон қилинган эди. Йил давомида икки мамлакат учун маданий тадбирлар дастури режалаштирилган.