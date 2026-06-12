Пекин 2028 йилда тўртта жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform — 2028 йилда Пекин (Хитой) фигурали учиш, конькида югуриш, шорт-трек ва синхрон конькида учиш бўйича жаҳон чемпионатларига мезбонлик қилади, деб хабар беради МОҚ матбуот хизмати.
Халқаро конькида учиш иттифоқи (ISU) бир шаҳарда тўртта жаҳон чемпионатини бирлаштирадиган тарихий BEIJING28 лойиҳаси ишга туширилганини эълон қилди. Бу қарор Испаниянинг Тенерифе шаҳрида бўлиб ўтаётган ISU Конгрессида эълон қилинди.
Шундай қилиб, 2028 йилда Пекин (Хитой) шаҳрида фигурали учиш, конькида югуриш, шорт-трек ва синхрон конькида учиш бўйича жаҳон чемпионатлари ўтказилади. Ушбу формат ISU тарихида биринчи марта амалга оширилади.
Халқаро федерация маълумотларига кўра, лойиҳа спортчилар, мухлислар, ОАВ вакиллари ва ҳамкорларни битта йирик спорт тадбирида бирлаштиради.
Мусобақалар Пекиндаги Олимпия иншоотларида бўлиб ўтади. Улар орасида National Indoor Stadium, Capital Indoor Stadium ва National Speed Skating Oval ареналари бор.
Ташкилотчилар спорт дастуридан ташқари кенг кўламли шаҳар фестивалини ўтказишни режалаштирган. Мухлислар учун пойгаларни томоша қилиш учун махсус жойлар, фан-зоналар, маданий тадбирлар, спортчилар билан учрашувлар, интерактив рақамли тадбирлар, шунингдек, турли кўнгилочар ва байрам дастурлари ташкил этилади.
Бундан ташқари, жаҳон чемпионатининг мусобақа дастури якунланганидан сўнг ISU Skating Awards мукофотларини топшириш маросими бўлиб ўтади.