Партиялараро теледебатлар республика телеканалларида ўтказилади
ASTANА. Кazinform — Қурултой депутатларини сайлаш бўйича сайлов кампанияси доирасида республика телеканалларида партиялараро теледебатлар ўтказилади. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссияси йиғилишида маълум қилинди.
Марказий сайлов комиссияси аъзоси Лаззат Суйиндикнинг сўзларига кўра, "Қозоғистон Республикасида сайловлар тўғрисида"ги Конституциявий қонунга мувофиқ, оммавий ахборот воситалари белгиланган талабларга мувофиқ дебатлар ўтказиш учун ўз платформаларини таклиф қилиш ҳуқуқига эга.
— Оммавий ахборот воситалари ва онлайн платформалар фойдаланувчилари сайлов кампанияси даври бошланишидан олдин, яъни 2026 йил 18 июлгача шартнома асосида ташвиқот материалларини жойлаштириш нархи ва шартлари ҳақида маълумот эълон қилишлари ва уларни Марказий сайлов комиссиясига тақдим этишлари шарт, — деб таъкидлади у.
Бундан ташқари, партия рўйхатларини тақдим этган сиёсий партиялар телеэфирларда, жумладан, теледебатларда иштирок этиш билан боғлиқ харажатларни ўз сайлов фондларидан қоплашлари мумкин.
Лаззат Суйиндикнинг сўзларига кўра, Марказий сайлов комиссияси ҳозирда «24KZ» телеканалида партиялараро теледебатларни ташкил этиш масаласи устида ишламоқда.
Бундан ташқари, Марказий сайлов комиссиясига оммавий ахборот воситаларидан келиб тушган аризаларга кўра, Qazaqstan, «7 арна» және Jibek Joly телеканаллари эфирида ҳам теледебатлар ўтказиш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, ЕХҲТ миссияси Қозоғистондаги Қурултой сайловини кузатишни бошлади.