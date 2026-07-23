ЕХҲТ миссияси Қозоғистондаги Қурултой сайловини кузатишни бошлади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлигида вазир ўринбосари Евгений Кочетков Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бюроси (ЕХҲТ/ДИИҲБ) миссияси раҳбари Винсент Пикет билан учрашди.
Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, учрашув давомида томонлар 23 август куни бўлиб ўтадиган бир палатали парламент — Қурултойга сайловга тайёргарлик, сайлов кампаниясини мониторинг қилиш ва уни ташкил этиш масалаларини муҳокама қилишди. Бу — янги Конституция қабул қилинганидан кейинги биринчи сайлов. Учрашувда очиқ ва адолатли сайлов жараёни учун шароит яратиш ва уни ахборот билан таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.
Вазир ўринбосари янги Конституция Қозоғистоннинг фуқаролик жамияти институтларини мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга асосланган демократик ривожланиш сиёсатини давом эттиришини таъкидлади. Шунингдек, у ЕХҲТ/ДИИҲБ каби халқаро кузатувчилар миссиялари билан ҳамкорликнинг муҳимлигини таъкидлади.
Ўз навбатида, Винсент Пикет Қозоғистонга сайлов жараёнини кузатиш учун 22 нафар узоқ муддатли кузатувчи келганини айтди. Миссия маълумотларига кўра, сайлов кампанияси натижалари бўйича биринчи оралиқ ҳисобот 7 август куни эълон қилинади. Якуний ҳисобот сайловдан кейин тайёрланади.
Учрашув якунида томонлар Курилтай сайловига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш жараёнида ҳамкорликни давом эттириш ниятини билдирдилар.