20 март куни Парламент палаталарининг қўшма мажлиси бўлиб ўтади
ASTANА. Каzinform — Мажилис раиси Ерлан Қошанов Қозоғистон Республикаси Парламенти палаталарининг қўшма мажлисини чақириш тўғрисидаги фармойишни имзолади. Бу ҳақда Мажилис матбуот хизмати хабар берди.
— Қозоғистон Республикаси Конституцияси 58-моддаси 4-бандининг 2)-кичик бандига мувофиқ, Қозоғистон Республикаси Парламенти палаталарининг қўшма мажлиси 2026 йил 20 март куни соат 10:00 да Астана шаҳрида чақирилсин, — дейилади фармойиш матнида.
