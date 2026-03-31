Парижда автобус ҳайдовчилари ёқилғи нархларига қарши норозилик билдирмоқда
ASTANА. Кazinform – Франция транспорт сектори Яқин Шарқдаги уруш туфайли қийинчиликларга дуч келмоқда. Парижда соҳа ишчиларининг норозилик митинги бўлиб ўтди. Улар инқироз даврида расмийлардан кўпроқ ёрдам талаб қилишди, деб хабар беради Euronews.
Душанба куни Парижда юк машиналари ва автобус ҳайдовчиларининг норозилик митинги бўлиб ўтди. Уни Европа автомобиль транспорти ташкилоти ташкил этди. Шаҳарнинг ҳалқа йўлида икки юзга яқин автобус паст тезликда ҳаракатланиб, "салянгоз операцияси" ўтказди. Натижада транспорт ҳаракати сезиларли даражада тўхтатилди.
Митинг иштирокчилари ёқилғи нархларининг ошишига қарши норозилик билдиришди ва расмийлардан транспорт сектори учун кўпроқ ёрдам талаб қилишди. Шунга ўхшаш норозилик намойишлари шу ҳафта Луара, Прованс – Альп – Лазур соҳили, Окситания ва Янги Аквитания ҳудудларида ҳам режалаштирилган.
Ёрдам етарли эмас
Яқин Шарқдаги урушдан қаттиқ зарар кўрган сектор илгари ҳукумат томонидан қўллаб-қувватланган эди. Жума куни Иқтисодиёт вазири Roland Lescure ва транспорт вазири Philippe Tabarot транспорт соҳасини ривожлантиришга 50 миллион евро ажратилишини эълон қилишди.
Бироқ, касаба уюшмаси француз тилида эълон қилган пресс-релизда ажратилган бюджет вазиятнинг мураккаблигига, соҳа мутахассислари дуч келадиган қийинчиликларга ва 2022 йилда кўрилган чораларга мос келмаётганга ўхшайди.
Касаба уюшмаси вакилларининг сўзларига кўра, агар ижроия ҳокимият ҳозирги позициясини ўзгартирмаса, оқибатлари жиддий бўлиши мумкин.
— Иш ўринларининг қисқариши ва банкротликдан келиб чиқадиган ижтимоий ва иқтисодий харажатлар бугун эълон қилинган миқдорлардан анча юқори бўлиши мумкин, — деди касаба уюшмаси.
Эслатиб ўтамиз, Германияда 23 мартда бутун мамлакат бўйлаб иш ташлаш туфайли дорихоналар ёпилиши ҳақида хабар берган эдик.