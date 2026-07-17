Озарбайжон ва БМТ Шарқий Зангезурни ривожлантириш бўйича келишув имзолади
ASTANА. Кazinform – Нью-Йоркдаги БМТ штаб-квартирасида Озарбайжон Шаҳарсозлик ва архитектура давлат қўмитаси ва БМТнинг UN-Habitat дастури Шарқий Зангезур иқтисодий минтақасида барқарор аҳоли пунктларини ривожлантиришга қаратилган лойиҳа бўйича келишув имзолади, деб хабар беради Аnadolu.
Ҳужжатни қўмита раиси Анор Гулиев ва UN-Habitat ижрочи директори Анаклаудия Россбах имзоладилар.
Келишув Озарбайжон ва UN-Habitat ўртасидаги ҳамкорликнинг янги босқичини очади. Ташкилот Озарбайжоннинг озод этилган ҳудудларидаги аҳоли пунктларини лойиҳалашда бевосита иштирок этади. Ушбу иш II "Буюк қайтиш" давлат дастури доирасида ўз ватанига қайтган аҳоли учун барқарор ва қулай яшаш муҳитини яратишга қаратилган.
Лойиҳа доирасида халқаро ва озарбайжонлик мутахассислар Жебреил туманининг Гуйжак ва Келбажар туманининг Муллабайрамли қишлоқлари учун ҳудудий режалаштириш ҳужжатларини ишлаб чиқадилар. Бундан ташқари, халқаро тавсияларни ҳисобга олган ҳолда, Қорабоғ ва Шарқий Зангезурда барқарор аҳоли пунктларини лойиҳалаш усуллари такомиллаштирилади.
Ҳамкорликнинг муҳим йўналишларидан бири миллий инсон ва институционал салоҳиятни мустаҳкамлашдир. Шу мақсадда шаҳарсозлик, ҳудудий режалаштириш ва барқарор ривожланиш соҳасидаги озарбайжонлик мутахассислар учун халқаро экспертлар иштирокида тренинглар ва амалий семинарлар ўтказилади.
Имзолаш маросимидан олдин Анор Гулиев ва Анаклаудия Россбах икки томонлама учрашув ўтказиб, шаҳарсозлик, ер майдонини режалаштириш, барқарор урбанизация ва иқлим ўзгаришига чидамли шаҳарларни ривожлантириш соҳасидаги ҳамкорликни муҳокама қилишди. Томонлар шунингдек, жорий йилнинг май ойида Бокуда бўлиб ўтган Жаҳон шаҳарсозлик форуми (WUF13) ва COP29 нинг 13-сессиясида кўрилган ташаббуслар натижаларини баҳоладилар ва ҳамкорликни давом эттириш муҳимлигини таъкидладилар.
Анаклаудия Россбах WUF13 форуми юқори даражада ташкил этилганини ва БМТ тизими ва халқаро иштирокчилар томонидан юқори баҳоланганини таъкидлади. Анор Гулиев форум доирасида ўрнатилган шериклик янги қўшма лойиҳалар учун асос бўлганини ва имзоланган шартнома Шарқий Зангезурда барқарор, ақлли ва инклюзив аҳоли пунктларини ривожлантиришга катта ҳисса қўшишини таъкидлади.
Йиғилишда шунингдек, 16 июль куни БМТ Бош Ассамблеясида бошланадиган Янги шаҳарларни ривожлантириш дастурини амалга оширишнинг ўрта муддатли шарҳи бўйича юқори даражадаги учрашувга тайёргарлик масалалари ҳам муҳокама қилинди. Анаклаудия Россбах сиёсий декларация бўйича музокаралар сезиларли ютуқларга эришганини ва якуний ҳужжат қабул қилинишига ишонч борлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, WУФ13 доирасида эришилган натижалар ва ўрнатилган ҳамкорлик бу жараёнга катта ҳисса қўшди.
Эслатиб ўтамиз, Озарбайжон ЕИга етакчи табиий газ етказиб берувчилардан бирига айланди.