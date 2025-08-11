12:37, 11 Август 2025 | GMT +5
Озарбайжон ва Арманистон етакчилари Трамп номзодини Нобель мукофотига таклиф қилади
ASTANA. Kazinform — Озарбайжон президенти Илҳом Алиев ва Арманистон бош вазири Никол Пашинян АҚШ президенти Дональд Трампни тинчлик бўйича Нобель мукофотига кўрсатиш имкониятини муҳокама қилди, дея хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Бу ҳақда Алиев Вашингтонда Трамп ва Пашинян билан қўшма матбуот анжуманида айтиб ўтди.
“Балки биз бош вазир Пашинян билан келишиб, Нобель мукофоти қўмитасига қўшма ташаббус билан чиқармиз. Дональд Трамп бу мукофотга лойиқ”, — деди Илҳом Алиев.
Эслатиб ўтамиз, Арманистон ва Озарбайжон тинч йўл билан келишув бўйича қўшма декларацияни қабул қилиб, уни Вашингтонда имзолаган эди.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Озарбайжон ва Арманистон ўртасида Вашингтонда имзоланган келишувни тарихий ютуқ деб ҳисоблайди.