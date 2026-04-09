Озарбайжон Сербияга 444 миллион кубометрдан ортиқ газ экспорт қилди
ASTANА. Кazinform — Озарбайжон энергетика вазири Парвиз Шаҳбозов ва Сербия кончилик ва энергетика вазири Дубравка Жедович-Ханданович ўртасида учрашув бўлиб ўтди, деб хабар беради АЗEРТАДЖ.
Вазирлик маълумотларига кўра, учрашув давомида Озарбайжон ва Сербия раҳбарлари ўртасидаги олий даражадаги сиёсий муносабатларнинг стратегик шерикликни мустаҳкамлашдаги муҳим роли қайд этилди.
Шунингдек, жорий йилнинг февраль ойида Белградда икки мамлакат президентларининг ҳамраислигида бўлиб ўтган Стратегик шериклик кенгашининг биринчи йиғилиши ва газ турбинали электр станцияси бўйича ҳукуматлараро келишув энергетика соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга туртки бергани таъкидланди. Бундан ташқари, март ойида бўлиб ўтган энергетика ҳамкорлиги бўйича қўшма ишчи гуруҳининг биринчи йиғилиши ҳам муҳокама қилинди.
Учрашувда нефть-газ ва энергетика инфратузилмаси, электр энергияси ишлаб чиқариш, энергия самарадорлиги, қайта тикланадиган энергия манбалари ва иссиқлик таъминоти соҳаларидаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди. Икки йил ичида Озарбайжондан Сербияга 444,6 миллион кубометр газ экспорт қилингани ҳақида хабар берилди. Бундан ташқари, Сербияда газ электр станцияси лойиҳасини амалга ошириш жараёни кўриб чиқилди.
Томонлар шунингдек, Каспий — Қора денгиз — Европа яшил энергия йўлаги лойиҳаси доирасида ҳамкорлик имкониятларини баҳоладилар.
Учрашув давомида Сербия томони Боку энергетика ҳафталиги доирасида кенгайтирилган форматда ўтказиладиган тадбирларда иштирок этишга таклиф қилинди.
