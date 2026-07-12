Озарбайжон электрон сигареталарни қонун йўли билан муомаладан тўлиқ чиқармоқчи
ASTANA. Kazinform — Озарбайжонда электрон сигареталар ва уларнинг таркибий қисмларини фуқаролик муомаласида сақлаш тақиқланган буюмлар расмий рўйхатига киритиш таклиф этилди. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг Бокудаги мухбири хабар беради.
Тегишли қонунга киритиладиган ўзгартишлар парламентнинг Аграр сиёсат қўмитаси йиғилишида кўриб чиқилди.
Қонунчиликка киритилаётган ўзгартиш 2025 йил 30 декабрда кучга кирган қонун талабларига мувофиқлаштириш мақсадида ишлаб чиқилган. Мазкур қонунга мувофиқ, мамлакатда электрон сигареталар ва уларнинг таркибий қисмларини импорт қилиш, экспорт қилиш, ишлаб чиқариш, сақлаш, улгуржи ва чакана савдода сотиш, шунингдек, улардан фойдаланиш тақиқланган.
Энди ушбу тузатишлар қабул қилинса, электрон сигареталар фуқаролик муомаласидан чиқарилган буюмларнинг расмий рўйхатига киритилади ва амалдаги тақиқ қонун йўли билан тўлиқ мустаҳкамланади.
Бундан аввал Озарбайжонда электрон сигареталардан фойдаланиш, уларни импорт ва экспорт қилиш, ишлаб чиқариш, улгуржи ва чакана савдода сотиш, шунингдек, сотиш мақсадида сақлаш учун жарима белгилангани ҳақида хабар берилган эди.
Шунингдек, мамлакатда краудфандинг соҳасидаги қонунбузарликлар учун ҳам жарима жорий этиш таклиф қилиняпти.
1 апрелдан бошлаб Озарбайжонда электрон сигареталарнинг муомаласи ва улардан фойдаланишни тўлиқ тақиқловчи кенг кўламли қонунчилик ўзгаришлари кучга кирди.
Бундан ташқари, Озарбайжон ҳукумати ноқонуний қимор ўйинлари бизнесига оид жавобгарликни кучайтиришни режалаштираётгани ҳақида ҳам аввалроқ хабар қилинган эди.