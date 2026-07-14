Озарбайжон ЕИга етакчи табиий газ етказиб берувчилардан бирига айланди
ASTANА. Кazinform – Бу ҳақда Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев IV Шуша глобал медиа форумининг очилишида маълум қилди. Бу ҳақда Кazinform агентлигининг воқеа жойидаги мухбири хабар берди.
— Биз бир нечта Европа Иттифоқи мамлакатлари билан музокаралар олиб бормоқдамиз. Биз нафақат халқаро газ етказиб беришни амалга оширмоқдамиз, балки уларнинг ҳажмини ҳам оширмоқдамиз. Бу йўналишда аниқ сўровлар келиб тушди. Бугунги кунда Озарбайжоннинг ишончли, арзон ва муқобил газ етказиб берувчи сифатидаги роли ўн йил аввалгига қараганда анча муҳимроқ бўлди, — деди Илҳом Алиев.
Президентнинг сўзларига кўра, бу йил Озарбайжон Австрия ва Германияга табиий газ экспорт қила бошлади. Унинг сўзларига кўра, мамлакатнинг Европа ва жаҳон бозорларидаги мавқеини мустаҳкамлаш Бокунинг узоқ муддатли стратегиясининг бир қисмидир.
Илҳом Алиевнинг айтишича, ҳозирда Озарбайжон 16 та давлатга қувур линияси орқали табиий газ экспорт қилмоқда ва келажакда етказиб бериш ҳажмини ошириш ниятида.
Унинг фикрича, Европа бозори энг жозибадор йўналиш бўлиб қолмоқда, чунки қулай нархлар белгиланган. Президент етказиб бериш ҳажмини янада ошириш учун маҳаллий ҳамкорлар билан узоқ муддатли шартномалар тузиш ва газ транспорти инфратузилмасини биргаликда ривожлантириш зарурлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, IV Шуша глобал медиа форуми 13-14 июль кунлари "Тинчликни тарғиб қилишда медианинг миссияси: Ҳақиқатни тиклаш ва ишончни янгилаш" шиори остида ўтказилмоқда.
Форумда 54 мамлакатдан 160 га яқин оммавий ахборот воситалари вакиллари, мутахассислар, медиа ташкилотлари раҳбарлари, шунингдек, халқаро ташкилотлар ва компаниялар вакиллари иштирок этмоқда.
Тадбир жамиятлар ўртасидаги ишончни мустаҳкамлаш, рақамли ҳамкорликни ривожлантириш ва ҳозирги вазиятда масъулиятли журналистиканинг ролини оширишга бағишланган.
Эслатиб ўтамиз, Озарбайжон Сербияга 444 миллион кубометрдан ортиқ газ экспорт қилди.