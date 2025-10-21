Озарбайжон билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш — жуда долзарб вазифа – Президент
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Озарбайжон Президенти билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Давлат ташрифингиз доирасида Сизни Қозоғистонда кутиб олиш мен учун катта шарафдир. Бу мамлакатларимиз ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш нуқтаи назаридан жуда муҳим воқеадир. Қозоғистон ва Озарбайжон нафақат дўст давлатлар, балки қардош халқлардир. Шу боис мамлакатингиз билан кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришга катта аҳамият берамиз. Айни пайтда Озарбайжон Сизнинг кучли раҳбарлигингиз остида халқаро майдондаги обрў-эътиборини сезиларли даражада оширди ва ўз минтақасида нуфузли давлат сифатида жуда муҳим рол ўйнамоқда. Биз учун Озарбайжон билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни, сиёсий шерикликни мустаҳкамлаш — жуда долзарб вазифа, – деди Давлат раҳбари.
Давлат раҳбарлари савдо-иқтисодий, сармоявий, қишлоқ хўжалиги ҳамда транспорт-транзит соҳаларида ҳамкорликни мустаҳкамлаш масаласини атрофлича муҳокама қилдилар.
– Бугун Қозоғистон юксак тараққиёт даражасини намойиш этмоқда. Мамлакатингизда ижтимоий-сиёсий вазият барқарор, иқтисодий тараққиёт мўътадил. Сиз олиб бораётган ислоҳотларни биз катта қизиқиш билан кузатиб боряпмиз. Мамлакатингизни модернизация қилиш ва салоҳиятини ошириш йўлидаги йўлингизни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаймиз. Икки томонлама муносабатлар стратегик, иттифоқчилик характерига эга бўлганини таъкидладингиз. Биз барча соҳаларда ҳамкорликни мустаҳкамлаш ниятидамиз. Бугунги музокаралар чоғида, шунингдек, Олий давлатлараро кенгаш йиғилишида биз яна бир бор кенг кун тартибини ишлаб чиқамиз ва ўзаро шериклик бўйича кейинги қадамларни белгилаймиз, – деди Озарбайжон Президенти.
Шунингдек, маданий-гуманитар ҳамкорликка ҳам эътибор қаратилди.
Томонлар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Озарбайжон Президентини Ақордада кутиб олди.