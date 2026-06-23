Озарбайжон Арманистон учун халқаро интернет-трафик транзит етказиб беради
ASTANA. Kazinform — Озарбайжон Арманистон йўналиши бўйича халқаро интернет-трафик учун янги транзит йўналишини ўзининг телекоммуникация тармоғи орқали таъминлайди. Бу ҳақда Kazinformнинг Бокудаги мухбири хабар берди.
Маълумки, тегишли келишув Озарбайжон оператори AzerTelecom ва Арманистоннинг Telecom Armenia компанияси ўртасида тузилган.
Эришилган келишув доирасида Озарбайжон томони ўз инфратузилмасидан фойдаланган ҳолда интернет-трафик транзитини таъминлайди.
Келишув минтақавий алоқа йўлларини диверсификация қилиш, телекоммуникация тармоқларининг барқарорлигини ошириш ва Жанубий Кавказда рақамли алоқа соҳасида ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган.
Эришилган келишув икки мамлакат томонидан 2025 йил август ойида имзоланган қўшма декларациядан сўнг ўзаро алоқаларни кенгайтириш йўлидаги аниқ қадам ҳисобланади. Ушбу ҳужжат икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш ва муносабатларни босқичма-босқич нормаллаштиришни назарда тутади.