Ойга 5G Wi-Fi аналогига эга илмий расадхона етказилади
ASTANА. Kazinform — Россия 2037 йилда Халқаро Ой тадқиқот станциясига (ILRS) 5G Wi-Fi аналогига эга биринчи 24 соатлик илмий расадхонани етказишни режалаштирмоқда, деб хабар беради ТАСС.
— Ҳозирда бизнинг Ой электр станциямизнинг биринчи расмий истеъмолчиси — космик расадхона ишлаб чиқилмоқда. Янги илова — 5G Wi-Fi аналогини жойлаштириш режалаштирилган. Бу бизга катта майдонда автоматик тадқиқот станцияларини жойлаштириш ва улардан маълумот тўплаш имконини беради, — деди Машинасозлик марказий тадқиқот институтининг Фундаментал ва амалий илмий тадқиқотлар космик тизимлар бўлими бошлиғи Константин Райкунов.
Унинг қўшимча қилишича, Wi-Fi аналоги туфайли автоматик илмий станциялардан Ойнинг “Ер магнитосферасига кириш ва чиқиш” жараёни, шунингдек, геология, сейсмология ва одатий инерция нуқтаи назаридан содир бўлаётган жараёнлар ҳақида маълумот тўплаш мумкин бўлади.
— Бу маълумот Wi-Fi орқали Ой илмий расадхонасига узатилади, у ерда сақлаш воситаларига ёзиб олинади ва етарлича кучли борт реле комплекси ёрдамида Фанлар академияси учун Ерга узатилади, — деб тушунтирди Райкунов.
Таъкидланганидек, MLNS Ойда экспериментал ва тадқиқот иншоотлари мажмуасини яратиш бўйича Россия-Хитой лойиҳасидир.
У қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Ер ва Ой ўртасидаги транспорт тизими;
- Ой юзасида узоқ муддатли ишларни қўллаб-қувватлаш тизими;
- Ой юзасида ҳаракатланиш ва операцияларни бажариш тизими;
- Автоматлаштирилган илмий тизимлар;
- Ерни қўллаб-қувватлаш ва амалий дастурий таъминот тизимлари ва бошқа қуйи тизимлар.
Лойиҳанинг асосий мақсади Ойни ва ундан тинч мақсадларда фойдаланишни ўрганишдир.
Эслатиб ўтамиз, NASA 2030 йил Марсга астронавт юборишни мўлжалламоқда.