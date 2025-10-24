OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:10, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ойга 5G Wi-Fi аналогига эга илмий расадхона етказилади

    ASTANА. Kazinform — Россия 2037 йилда Халқаро Ой тадқиқот станциясига (ILRS) 5G Wi-Fi аналогига эга биринчи 24 соатлик илмий расадхонани етказишни режалаштирмоқда, деб хабар беради ТАСС.

    Ой
    Фото: ТАСС

    — Ҳозирда бизнинг Ой электр станциямизнинг биринчи расмий истеъмолчиси — космик расадхона ишлаб чиқилмоқда. Янги илова — 5G Wi-Fi аналогини жойлаштириш режалаштирилган. Бу бизга катта майдонда автоматик тадқиқот станцияларини жойлаштириш ва улардан маълумот тўплаш имконини беради, — деди Машинасозлик марказий тадқиқот институтининг Фундаментал ва амалий илмий тадқиқотлар космик тизимлар бўлими бошлиғи Константин Райкунов.

    Унинг қўшимча қилишича, Wi-Fi аналоги туфайли автоматик илмий станциялардан Ойнинг “Ер магнитосферасига кириш ва чиқиш” жараёни, шунингдек, геология, сейсмология ва одатий инерция нуқтаи назаридан содир бўлаётган жараёнлар ҳақида маълумот тўплаш мумкин бўлади.

    — Бу маълумот Wi-Fi орқали Ой илмий расадхонасига узатилади, у ерда сақлаш воситаларига ёзиб олинади ва етарлича кучли борт реле комплекси ёрдамида Фанлар академияси учун Ерга узатилади, — деб тушунтирди Райкунов.

    Таъкидланганидек, MLNS Ойда экспериментал ва тадқиқот иншоотлари мажмуасини яратиш бўйича Россия-Хитой лойиҳасидир.

    У қуйидагиларни ўз ичига олади:

    • Ер ва Ой ўртасидаги транспорт тизими;
    • Ой юзасида узоқ муддатли ишларни қўллаб-қувватлаш тизими;
    • Ой юзасида ҳаракатланиш ва операцияларни бажариш тизими;
    • Автоматлаштирилган илмий тизимлар;
    • Ерни қўллаб-қувватлаш ва амалий дастурий таъминот тизимлари ва бошқа қуйи тизимлар.

    Лойиҳанинг асосий мақсади Ойни ва ундан тинч мақсадларда фойдаланишни ўрганишдир.

    Эслатиб ўтамиз, NASA 2030 йил Марсга астронавт юборишни мўлжалламоқда.

    Теглар:
    Коинот Ой Жаҳон янгиликлари Россия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!