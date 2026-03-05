Осиё тараққиёт банки Тожикистон лойиҳалари учун 1,1 миллиард доллар ажратади
ASTANА. Кazinform – Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон ва Осиё тараққиёт банки президенти Масато Канда стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилди, деб хабар беради Кazinformнинг Душанбедаги мухбири.
Эмомали Раҳмон ҳамкорликнинг ҳозирги даражасини ва Банкнинг Тожикистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш мақсадларига эришишдаги ҳиссасини юқори баҳолади. Ҳамкорлик йиллари давомида умумий қиймати 2,9 миллиард долларга тенг 200 дан ортиқ лойиҳа амалга оширилгани таъкидланди.
– Ўтган ҳафта тасдиқланган 2026-2030 йилларга мўлжалланган янги Мамлакат ҳамкорлик стратегиясига алоҳида эътибор қаратилди. Уни амалга оширишни осонлаштириш учун ОТБ Тожикистон иқтисодиётининг асосий тармоқларини қўллаб-қувватлаш учун тахминан 1,1 миллиард доллар ажратишни режалаштирмоқда, — деди Масато Канда учрашувдан кейинги брифингда.
Унинг таъкидлашича, янги стратегияга мувофиқ, банк барқарор ўсиш ва аҳоли фаровонлиги манфаатлари йўлида динамик бизнес муҳитини ривожлантиришда, инновацияларни рағбатлантиришда ва янги иш ўринларини яратишда қўллаб-қувватлашда давом этади.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистон иқтисодиёти 2025 йилда 8,4 фоизга ўсди.