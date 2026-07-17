Осиё чемпионатида қайси давлатлар энг яхши натижа кўрсатди
ASTANA. Kazinform — Индонезия пойтахти Жакарта шаҳрида U19 ва U23 тоифалари бўйича Осиё чемпионати расман якунланди.
40 та вазн тоифасида иштирок этган Қозоғистон терма жамоаси 11 та олтин, 11 та кумуш ва 8 та бронза медаль билан умумжамоа ҳисобида 2-ўринни эгаллади.
U23 тоифаси:
Ўзбекистон — 10 та олтин, 3 та кумуш, 5 та бронза
Қозоғистон — 6 та олтин, 7 та кумуш, 3 та бронза
Ҳиндистон — 3 та олтин, 5 та кумуш, 7 та бронза
Япония — 1 та олтин, 2 та кумуш, 3 та бронза
Мўғулистон — 1 та кумуш
Жанубий Корея — 5 та бронза
Индонезия — 3 та бронза
Қирғизистон — 2 та кумуш, 5 та бронза
Вьетнам — 1 та бронза
Бутан — 1 та бронза
Филиппин — 1 та бронза
Таиланд — 1 та бронза
Қатар — 1 та бронза
Тайпей — 1 та бронза
U19 тоифаси:
Ўзбекистон — 11 та олтин, 3 та кумуш, 1 та бронза
Қозоғистон — 5 та олтин, 4 та кумуш, 5 та бронза
Ҳиндистон — 2 та олтин, 7 та кумуш, 4 та бронза
Жанубий Корея — 1 та олтин, 1 та кумуш, 3 та бронза
Индонезия — 1 та олтин, 1 та кумуш, 2 та бронза
Тайпей — 1 та кумуш, 4 та бронза
Япония — 1 та кумуш, 5 та бронза
Вьетнам — 4 та бронза
Қирғизистон — 6 та бронза
Таиланд — 1 та кумуш, 1 та бронза
Тожикистон — 2 та бронза
Мўғулистон — 1 та бронза
Қатар — 1 та бронза
Филиппин — 1 та бронза