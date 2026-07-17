KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Осиё чемпионатида қайси давлатлар энг яхши натижа кўрсатди

    ASTANA. Kazinform — Индонезия пойтахти Жакарта шаҳрида U19 ва U23 тоифалари бўйича Осиё чемпионати расман якунланди.

    В Джакарте (Индонезия) завершился чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет.
    Фото: НОК РК

    40 та вазн тоифасида иштирок этган Қозоғистон терма жамоаси 11 та олтин, 11 та кумуш ва 8 та бронза медаль билан умумжамоа ҳисобида 2-ўринни эгаллади.

    U23 тоифаси:

    Ўзбекистон — 10 та олтин, 3 та кумуш, 5 та бронза

    Қозоғистон — 6 та олтин, 7 та кумуш, 3 та бронза

    Ҳиндистон — 3 та олтин, 5 та кумуш, 7 та бронза

    Япония — 1 та олтин, 2 та кумуш, 3 та бронза

    Мўғулистон — 1 та кумуш

    Жанубий Корея — 5 та бронза

    Индонезия — 3 та бронза

    Қирғизистон — 2 та кумуш, 5 та бронза

    Вьетнам — 1 та бронза

    Бутан — 1 та бронза

    Филиппин — 1 та бронза

    Таиланд — 1 та бронза

    Қатар — 1 та бронза

    Тайпей — 1 та бронза

    U19 тоифаси:

    Ўзбекистон — 11 та олтин, 3 та кумуш, 1 та бронза

    Қозоғистон — 5 та олтин, 4 та кумуш, 5 та бронза

    Ҳиндистон — 2 та олтин, 7 та кумуш, 4 та бронза

    Жанубий Корея — 1 та олтин, 1 та кумуш, 3 та бронза

    Индонезия — 1 та олтин, 1 та кумуш, 2 та бронза

    Тайпей — 1 та кумуш, 4 та бронза

    Япония — 1 та кумуш, 5 та бронза

    Вьетнам — 4 та бронза

    Қирғизистон — 6 та бронза

    Таиланд — 1 та кумуш, 1 та бронза

    Тожикистон — 2 та бронза

    Мўғулистон — 1 та бронза

    Қатар — 1 та бронза

    Филиппин — 1 та бронза

    Осиё чемпионати Бокс Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф