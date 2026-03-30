Оролни қутқариш халқаро жамғармаси ташкил этилганига 33 йил бўлди: нималарга эришилди
ASTANA. Kazinform – Шимолий Орол денгизидаги сув ҳажми 2025 йил охирига келиб 23 миллиард куб метрга етади, 2022 йилда бу кўрсаткич 18,9 миллиард куб метрни ташкил этган эди. Бу ҳақда Орол денгизини қутқариш халқаро жамғармаси Бошқаруви йиғилишида мутахассислар маълум қилишди.
Тадбирни очар экан, Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Қанат Бозумбаев ташкилот ўзининг 33 йиллигини нишонлаганини таъкидлади. Бу вақт ичида фонд ноёб ва ажралмас минтақавий платформага айланди. Унга аъзо давлатлар ўртасидаги муносабатлар ўзаро ишонч, ҳурмат ва шерикликка асосланган ҳолда давом этмоқда.
“Бу Марказий Осиёда сув, экологик ва ижтимоий-иқтисодий соҳаларда биргаликдаги ҳаракатларни амалга ошириш имконини беради. Мамлакатларимизнинг биргаликдаги фаолияти ва давлат раҳбарларининг сиёсий иродаси туфайли кўп ишлар амалга оширилди. Трансчегаравий сув ресурсларини бошқариш ва Орол денгизининг ҳолатини яхшилаш борасида барқарор ҳамкорликни сақлаб қолдик”, – деди Қ. Бозимбаев.
Шу билан бирга, у ушбу учрашув яқинлашиб келаётган кенг кўламли йиғилишга тайёргарлик эканлигини таъкидлади. 22 апрелда Астанада ОҚХЖга аъзо давлатлари раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтади.
Йиғилишда ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов, Тожикистон Республикаси Бош вазири ўринбосари Сулаймон Зиёзода, Туркманистон Вазирлар Маҳкамаси раиси ўринбосари Тангригули Атахаллиев, Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси Шуҳрат Ғаниев, Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамраев, Қирғизистон Республикаси Сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш саноати вазири ўринбосари - Вазирлик қошидаги Сув ресурслари хизмати директори Алмаз Жээналиев, Оролни қутқариш халқаро жамғармаси Ижроия қўмитаси раиси Асхат Оразбай иштирок этди.
ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги маълумотларига кўра, Орол денгизини сақлаб қолиш бўйича кенг қамровли дастур амалга оширилмоқда. Давлатлараро келишувларга қатъий риоя қилиш натижасида сўнгги уч йил ичида Шимолий Орол денгизига 6 миллиард кубометрдан ортиқ сув қуйилди. Денгиздаги сув ҳажми 2022 йилда 18,9 миллиард кубометрга, 2025 йил охирига келиб эса 23 миллиард кубометрга етди.
Бу йўналишдаги ишлар давом эттирилади. ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги Туркистон ва Қизилўрда вилоятларида суғориш тизимларини янгилаш ва автоматлаштириш бўйича 160 та лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқмоқда.
Бундан ташқари, вазирлик Жаҳон банки кўмагида Кўкарал тўғонини янгилашни режалаштирмоқда. Бунинг натижасида Болтиқбўйи тизими бўйлаб денгиз сатҳи 44 метрга кўтарилиши кутилмоқда. Сув ҳажми эса 34 миллиард кубометрга етади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Олжас Бектенов Оролни қутқариш халқаро жамғармаси бошқаруви аъзолари билан учрашгани ҳақида хабар берган эдик.