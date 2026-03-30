Олжас Бектенов Оролни қутқариш халқаро жамғармаси бошқаруви аъзолари билан учрашди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Бош вазири Олжас Бектенов Оролни қутқариш халқаро жамғармаси бошқаруви аъзолари билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон бу йил Жамғарма раислигини тугатади.
Йиғилишда Тожикистон Республикаси Бош вазири ўринбосари Сулаймон Зиёзода, Туркманистон Вазирлар Маҳкамаси раиси ўринбосари Тангригули Атахаллиев, Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси Шуҳрат Ғаниев, Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамраев, Қирғизистон Республикаси Сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш саноати вазири ўринбосари - Вазирлик қошидаги Сув ресурслари хизмати директори Алмаз Жээналиев, Оролни қутқариш халқаро жамғармаси Ижроия қўмитаси раиси Асхат Оразбай, шунингдек, Қозоғистон Республикасининг тармоқ вазирликлари ва идоралари раҳбарлари иштирок этди.
Сув ресурсларини бошқариш соҳасида минтақавий ҳамкорликни янада ривожлантириш, Жамғарма фаолияти самарадорлигини ошириш, шунингдек, жорий йилнинг 22 апрелда Астанада бўлиб ўтадиган ОҚХЖ аъзо давлатлари раҳбарлари кенгаши йиғилишига тайёргарлик кўриш масалалари кўриб чиқилди.
Олжас Бектенов Оролни қутқариш ва трансчегаравий сув ресурсларини барқарор бошқариш масалалари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан Миллий Конгресснинг 5-сессиясида белгиланган устувор йўналишлар қаторига киришини таъкидлади.
ОҚХЖ ўттиз йилдан ортиқ вақт давомида Марказий Осиё давлатлари ўртасида сув, экологик ва ижтимоий-иқтисодий соҳаларда ўзаро ҳамкорлик қилишнинг асосий минтақавий платформаси бўлиб келгани таъкидланди. Учрашув давомида сувни ҳисобга олиш ва бошқаришни рақамлаштиришнинг аҳамияти таъкидланди.
“Биз Сирдарё ва Амударё дарёлари ҳавзаларида сув ресурсларини ҳисобга олиш, мониторинг қилиш ва тақсимлашнинг ягона автоматлаштирилган тизимини босқичма-босқич жорий этиш ҳақида гапираяпмиз. Менимча, рақамлаштириш ва бухгалтерия ҳисоби сувдан фойдаланишда шаффофликни таъминлайди. Ишончли маълумотлар ва қўшма мониторингнинг мавжудлиги давлатлар ўртасидаги ишончнинг асоси бўлиб, сув ресурсларини бошқариш самарадорлигини оширишга имкон беради”, - деди Олжас Бектенов.
Замонавий шартномавий-ҳуқуқий базани шакллантириш доирасида Қозоғистон Марказий Осиёда сув ресурсларидан фойдаланиш бўйича Доиравий конвенцияни ишлаб чиқишни қўллаб-қувватлайди.
Ҳужжат сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, трансчегаравий зарарларнинг олдини олиш ва гидрологик ахборот алмашинувини ривожлантириш бўйича келишилган тамойилларни белгилаши керак.
Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Токаев глобал сув муаммоларини ҳал қилиш учун Бирлашган Миллатлар Ташкилоти доирасида Халқаро сув ташкилотини тузишни таклиф қилди. Ушбу ташаббус саъй-ҳаракатларни бирлаштириш ва қўшимча ресурсларни, жумладан, минтақавий лойиҳаларни амалга оширишни жалб қилиш имконини беради.
Учрашув давомида Жамғарма ишининг самарадорлигини ошириш, унинг институтлари ўртасидаги мувофиқлаштиришни кучайтириш ва қабул қилинган қарорларнинг самарали бажарилишини таъминлаш мақсадида Орол денгизини қутқариш халқаро жамғармасининг ташкилий тузилмаси ва шартномавий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Оролни қутқариш халқаро жамғармаси Давлат раҳбарлари кенгашининг бўлажак йиғилиши олдидан асосий масалаларга келишилган ёндашувларни ишлаб чиқиш муҳимлиги ҳам таъкидланди.
Учрашувда томонларнинг конструктив мулоқотни давом эттириш, сув дипломатиясини ривожлантириш ва минтақанинг сув ресурсларини барқарор бошқаришга қаратилган умумий ечимларни биргаликда излаш, шунингдек, Орол денгизи ҳавзасидаги экологик вазиятни яхшилашга қизиқиши тасдиқланди.