Орқа кўриниш камерасидаги нуқсон туфайли Ford қарийб 1,7 млн автомобилни чақириб олди
ASTANA. Kazinform - Ford Motor Company орқа кўриниш камераси тасвир дисплейидаги нуқсонлар туфайли қарийб 1,74 миллион автомобиль учун иккита чақириб олиш кампаниясини бошлаганини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform Associated Press агентлигига таяниб.
АҚШнинг Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) томонидан нашр этилган ҳужжатларга кўра, баъзи Ford Bronco ва Ford Edge моделларидаги мультимедиа тизимининг ички компоненти қизиб кетиши ва ишламай қолиши мумкин. Натижада, транспорт воситаси тескари йўналишда ҳаракатланаётганда орқа камера тасвири экранда кўринмаслиги мумкин.
Бундан ташқари, баъзи Ford Escape, Lincoln Corsair, Lincoln Aviator ва Ford Explorer моделларида орқа камера тасвири тескари йўналишда кўрсатилиши мумкин.
Қайтариб олиш кампаниясига 849 310 та Bronco ва Edge автомобиллари, шунингдек, 889 950 та Escape, Corsair, Aviator ва Explorer автомобиллари киради. Ford компанияси ушбу транспорт воситаларининг барчасида юқорида айтиб ўтилган нуқсонлар бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Шу билан бирга, NHTSA ҳужжатларига кўра, ушбу муаммо билан боғлиқ ҳеч қандай жароҳатлар ёки йўл-транспорт ҳодисалари қайд этилмаган.
Бироқ, NHTSA иккала нуқсон ҳам йўл-транспорт ҳодисалари хавфини ошириши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.
Bronco ва Edg эгалари учун автомобил ишлаб чиқарувчиси бепул дастурий таъминот янгиланишини таклиф қилмоқда. Эгаларига март ойи охирига қадар хабар берилади ва янгиланиш дилер орқали ёки масофадан туриб ўрнатилиши мумкин.
Escape, Corsair, Aviator ва Explorer моделлари учун тузатиш ҳозирда ишлаб чиқилмоқда. Келгуси ойларда транспорт воситалари эгалари потенциал хавфсизлик хавфлари ҳақида олдиндан хабардор қилинади.
