Оралдан Тошкентга парвоз бекор қилинди
ORAL. Kazinform — Оралдан Ўзбекистон пойтахти Тошкентга парвозлар бекор қилинди.
"Орал халқаро аэропорти" МЧЖ матбуот хизмати хабар беришича, Centrum Air авиакомпанияси 5 июлдан бошлаб рейсларни тўхтатганини эълон қилди.
Сабаби, Орал ва Тошкент ўртасида қатновчи йўловчилар сони жуда кам, олинган пул миқдори эса жуда оз.
Компания ушбу йўналишда тўғридан-тўғри рейсни жорий йилнинг 23 мартда йўлга қўйди. Дастлаб, рейс ҳафтада икки марта амалга ошириларди. Кейинчалик у фақат якшанба кунлари парвоз қила бошлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тошкент-Орал йўналишида янги рейс йўлга қўйилиши ҳақида хабар берган эдик.