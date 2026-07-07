KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Оралдан Тошкентга парвоз бекор қилинди

    ORAL. Kazinform — Оралдан Ўзбекистон пойтахти Тошкентга парвозлар бекор қилинди.

    самолёт
    Фото: Мақсат Шағирбаев/ Kazinform

    "Орал халқаро аэропорти" МЧЖ матбуот хизмати хабар беришича, Centrum Air авиакомпанияси 5 июлдан бошлаб рейсларни тўхтатганини эълон қилди.

    Сабаби, Орал ва Тошкент ўртасида қатновчи йўловчилар сони жуда кам, олинган пул миқдори эса жуда оз.

    Компания ушбу йўналишда тўғридан-тўғри рейсни жорий йилнинг 23 мартда йўлга қўйди. Дастлаб, рейс ҳафтада икки марта амалга ошириларди. Кейинчалик у фақат якшанба кунлари парвоз қила бошлади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тошкент-Орал йўналишида янги рейс йўлга қўйилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Самолёт Орал Тошкент Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф