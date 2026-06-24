Oracle сунъий интеллект сабаб 20 мингдан ортиқ ходимини қисқартирди
ASTANA. Kazinform - Сунъий интеллект жорий этилиши жараёнида АҚШнинг технологик корпорацияси Oracle бир йил ичида тахминан 21 минг иш ўрнини қисқартирди, бу компания умумий ходимларининг деярли 13 фоизини ташкил этади. Бу ҳақда Kazinform агентлиги CNBCга таяниб хабар беради.
Янги йиллик ҳисоботга кўра, 2026 йил май ойи ҳолатига кўра компания ходимлари сони 141 000 кишини ташкил этган. Бу ўтган йилнинг шу давридаги 162 000 ходимга нисбатан камроқдир.
“Бизнинг барча фаолият соҳаларимизга сунъий интеллект технологияларини жорий этиш ва улардан фойдаланиш ходимлар сонининг қисқаришига олиб келди ва келажакда ҳам бунга сабаб бўлиши мумкин”, — дейилади Oracle баёнотида.
Катта миқёсдаги қисқартиришлар компаниянинг молиявий кўрсаткичларига ҳам таъсир қилди.
Компания қайта ташкил этиш ишларига 1,8 миллиард доллар сарфлаган, бу ишдан бўшатиш тўловлари ва бошқа харажатларни ўз ичига олади.
“Бизнинг булутли технологиялар ва сунъий интеллект соҳасидаги бизнесимиз ўсиб боргани сайин, биз доимий равишда ресурсларимизни мувофиқлаштирамиз ва дастурчилар гуруҳимизни қайта ташкил этамиз, шу орқали бутун дунё бўйлаб мижозларимизга энг яхши булутли ва сунъий интеллектга асосланган маҳсулотларни тақдим эта оладиган мутахассисларга эга бўламиз”, — дейилади Oracle баёнотида.
Март ойида компания ходимларга инвестициячилар босими сабабли сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш учун катта миқдорда қарз жалб этиш орқали юз минглаб иш ўринлари қисқартирилиши мумкинлиги ҳақида хабар берган эди.
Январ ойида Oracle қарз ва ўз маблағлари ҳисобига 50 миллиард доллар жалб этиш режаларини эълон қилган. Шу билан бирга, сўнгги молиявий йилда компаниянинг капитал харажатлари 162 фоизга ошиб, 55,7 миллиард долларга етган.