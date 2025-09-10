Олжас Бектенов РФ Ҳукумати раиси ўринбосари Дмитрий Чернишенко билан учрашди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов ва Россия Федерацияси Ҳукумати раиси ўринбосари Дмитрий Чернишенко ўртасидаги учрашувда рақамлаштириш, инновациялар, спорт, туризм ва таълим соҳаларида икки томонлама ҳамкорликка эътибор қаратилди.
Учрашув иштирокчилари Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Россия Президенти Владимир Путин ўртасидаги ишончга асосланган мулоқот ва мунтазам мулоқот туфайли барқарор иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқалар ўрнатилганини таъкидладилар. Икки томонлама муносабатлар стратегик шериклик ва иттифоқчилик йўналишида ривожланиб бормоқда.
2025 йилнинг январь-июнь ойларида ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 12 миллиард долларни ташкил этди. Икки давлат раҳбарларининг топшириғига биноан ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 30 миллиард долларга етказиш бўйича режали ишлар амалга оширилмоқда.
Ташриф доирасида Дмитрий Чернишенко бир қатор объектларга ташриф буюради. Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг ўринбосари Л. Н. Гумилёв номидаги Евроосиё миллий университети, шунингдек, МДУ ва МДХМИ Қозоғистон филиаллари фаолияти билан танишади.
Эслатиб ўтамиз, Бош вазир Олжас Бектенов раислигида Рақамли штаб йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилишда Президент Мурожаатномаси ижроси бўйича бир қатор қарорлар қабул қилинди.