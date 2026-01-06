Олжас Бектенов бир ҳафта ичида гўшт экспортини кўпайтириш бўйича аниқ чоралар ишлаб чиқишни топширди
ASTANА. Кazinform – Бугун Ҳукумат йиғилишида Бош вазир Олжас Бектенов Қишлоқ хўжалиги вазирлигига бир ҳафта ичида чорвачиликни янада ривожлантириш бўйича аниқ таклифлар киритишни буюрди.
— Қишлоқ хўжалигидаги ижобий натижаларни таъкидлаб, Давлат раҳбари чорвачилик соҳасидаги ишларни кучайтиришни буюрди. Шу муносабат билан Қишлоқ хўжалиги вазирлиги бир ҳафта ичида чорвачиликни янада ривожлантириш бўйича таклифларни, шунингдек, гўшт ишлаб чиқариш ва экспортни кўпайтириш бўйича аниқ чораларни тақдим этиши керак.
Шуни таъкидлаш керакки, фермерларга тўғридан-тўғри субсидиялар ўрнига имтиёзли кредитлар бериш механизми ўз самарадорлигини кўрсатди. Вазирлик “Байтерек” холдинги билан биргаликда шунга ўхшаш қишлоқ хўжалигини қўллаб-қувватлаш воситалари доирасини кенгайтиришда давом этиши керак, — деди Олжас Бектенов.
Эслатиб ўтамиз, кеча «Turkistan» газетасида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг нашр бош муҳаррири, таниқли шоир ва публицист Бауржан Бабажанули билан катта суҳбати чоп этилди.
Унда Президент чорвачиликни ривожлантириш кераклигини айтди.
— 2035 йилга бориб, дунёда мол гўшти истеъмоли ҳажми 233 миллион тоннагача ошади. Шунга кўра, унинг импорти 27 миллион тоннагача ошади. Қозоғистон чет элда, айниқса Осиё мамлакатларига гўштнинг йирик экспортчисига айланиш салоҳиятига эга. Шунинг учун ўтган йилнинг ноябрь ойида бўлиб ўтган Қишлоқ хўжалиги ходимларининг иккинчи форуми айнан шу чорвачилик соҳасига бағишланди. Ҳукумат қишлоқ хўжалигини сифат жиҳатидан ривожлантириш учун астойдил ҳаракат қилмоқда. Бироқ, йирик инвестициялар керакли натижаларни бермаяпти. Улардан самарали фойдаланишга эътибор қаратиш зарур, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.