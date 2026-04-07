Олжас Бектенов барча давлат органларига Конституцияни талқин қилиш бўйича ҳаракатлар режасини амалга оширишни буюрди

ASTANA. Kazinform — Бугун Ҳукумат йиғилишида Бош вазир Олжас Бектенов барча давлат органларига янги Конституцияни талқин қилиш бўйича ҳаракатлар режасини амалга оширишни буюрди.
“Давлатимиз раҳбарининг кўрсатмаларига мувофиқ, куни кеча Ҳукумат мамлакатимиз Конституциясини тушунтириш бўйича ҳаракатлар режасини тасдиқлади. Ҳозирда мутахассислар ва жамоат арбоблари иштирокида Конституциянинг барча новеллалари бўйича ахборот-тушунтириш ишлари тизимли равишда олиб борилмоқда. Маданият ва ахборот вазирлиги ваколатли давлат органлари ва ташкилотлари билан биргаликда бу йўналишда режалаштирилган ишларни давом эттириши керак”, — деди Ҳукумат раҳбари.”, — деди Ҳукумат раҳбари.
Бош вазир Таълим-маориф ҳамда Олий таълим вазирликларига аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш ва Конституциянинг янги тамойилларини мактаблар, коллежлар ва университетларнинг стандарт ўқув дастурларига жорий этишни таъминлаш бўйича комплекс дастур ишлаб чиқишни топширди.
“Янги Конституция нормаларини ҳисобга олган ҳолда, амалдаги қонунчиликни белгиланган муддатларда ҳар томонлама таҳлил қилиш ва барча қонунлар ва дастурий ҳужжатларни янгилаш бўйича ишларни якунлаш зарур. Барча марказий ва маҳаллий ижро этувчи давлат органларига Ҳаракатлар режасининг амалга оширилишини таъминлашни топшираман”, — деди Олжас Бектенов.
Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат Конституцияни тарғиб қилиш бўйича ҳаракатлар режасини тасдиқлаган эди.