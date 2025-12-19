OZ
    11:39, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Олтин нархи тарихда биринчи марта бир унция учун 4400 доллардан ошди

    ASTANA. Kazinform — Биржада олтин нархи тарихда биринчи марта бир троя унцияси учун 4400 доллардан ошди. Бу ҳақда Comex савдо биржаси хабар берди.

    Алтынның бағасы тарихта алғаш рет бір унция үшін 4400 доллардан асты
    Фото: Pexels

    18 декабрдаги савдолар давомида февраль ойи учун олтин фьючерслари бир унция учун 4407,7 долларгача кўтарилди. Шундай қилиб, йил бошидан бери олтин нархи 65 фоиздан кўпроққа ошди.

    Бундан олдин ҳам кумуш нархи тарихий рекордни янгилаган эди. 2026 йил март ойида етказиб бериладиган кумуш фьючерсларининг қиймати бир троя унция учун 67 доллардан ошди. Йил бошидан бери кумуш нархи 126 фоиздан кўпроққа ошди.

    Жорий йил октябрь ойида олтин ва кумуш нархи рекордни янгилаган эди.

