11:39, 19 Декабрь 2025 | GMT +5
Олтин нархи тарихда биринчи марта бир унция учун 4400 доллардан ошди
ASTANA. Kazinform — Биржада олтин нархи тарихда биринчи марта бир троя унцияси учун 4400 доллардан ошди. Бу ҳақда Comex савдо биржаси хабар берди.
18 декабрдаги савдолар давомида февраль ойи учун олтин фьючерслари бир унция учун 4407,7 долларгача кўтарилди. Шундай қилиб, йил бошидан бери олтин нархи 65 фоиздан кўпроққа ошди.
Бундан олдин ҳам кумуш нархи тарихий рекордни янгилаган эди. 2026 йил март ойида етказиб бериладиган кумуш фьючерсларининг қиймати бир троя унция учун 67 доллардан ошди. Йил бошидан бери кумуш нархи 126 фоиздан кўпроққа ошди.
Жорий йил октябрь ойида олтин ва кумуш нархи рекордни янгилаган эди.