KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Олти ой ичида Қозоғистон иқтисодиётига 9,5 трлн тенге сармоя киритилди

    ASTANA. Kazinform – Ҳукумат йиғилишида Бош вазир ўринбосари ва миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин инвестициялар мамлакат иқтисодиётининг ўсиш омили эканлигини таъкидлади.

    инвестиция
    Коллаж: Kazinform / Nano Banana

    “Йилнинг биринчи ярмида асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар ҳажми 9,5 триллион тенгега етди, бу 9,6% га ўсиш демакдир. Шундан хусусий инвестициялар 21,4% га ошди. Инвестицияларнинг энг катта ўсиши қуйидаги соҳаларда кузатилмоқда: ахборот ва коммуникация соҳасида – 2,3 баравар, қурилишда – 38,7 баравар, ишлаб чиқаришда – 33,3 баравар, қишлоқ хўжалигида – 24,6 баравар, транспорт соҳасида – 11,6% га. Инвестицияларнинг энг юқори ўсиши Улитау, Жамбил, Туркистон, Абай вилоятларида кузатилмоқда. Асосий капиталга инвестициялар таркиби ўзгармоқда. Хусусий инвестицияларнинг улуши 87% ни ташкил этди”, - деди у.

    Инвестиция Ҳукумат йиғилиши Иқтисодиёт ҚР Миллий иқтисодиёт вазирлиги
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф