Олти ой ичида Қозоғистон иқтисодиётига 9,5 трлн тенге сармоя киритилди
ASTANA. Kazinform – Ҳукумат йиғилишида Бош вазир ўринбосари ва миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин инвестициялар мамлакат иқтисодиётининг ўсиш омили эканлигини таъкидлади.
“Йилнинг биринчи ярмида асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар ҳажми 9,5 триллион тенгега етди, бу 9,6% га ўсиш демакдир. Шундан хусусий инвестициялар 21,4% га ошди. Инвестицияларнинг энг катта ўсиши қуйидаги соҳаларда кузатилмоқда: ахборот ва коммуникация соҳасида – 2,3 баравар, қурилишда – 38,7 баравар, ишлаб чиқаришда – 33,3 баравар, қишлоқ хўжалигида – 24,6 баравар, транспорт соҳасида – 11,6% га. Инвестицияларнинг энг юқори ўсиши Улитау, Жамбил, Туркистон, Абай вилоятларида кузатилмоқда. Асосий капиталга инвестициялар таркиби ўзгармоқда. Хусусий инвестицияларнинг улуши 87% ни ташкил этди”, - деди у.