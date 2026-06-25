Олимпия куни туғилганлар: Қозоғистонда 1000 дан ортиқ чақалоқларга совғалар топширилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда Халқаро Олимпия куни муносабати билан ташкил этилган анъанавий "Олимпия куни туғилганлар" акцияси якунланди.
Қозоғистон Миллий Олимпия қўмитасининг ташаббуси кетма-кет олтинчи йил ўтказилиб келинади ва шу вақт ичида мамлакатдаги Олимпия ҳаракатининг энг машҳур ижтимоий лойиҳаларидан бирига айланган.
Лойиҳанинг асосий мақсади - янги авлод ва Олимпия қадриятлари ўртасидаги боғлиқликни кўрсатиш, шунингдек, бола ҳаётининг дастлабки кунларидан бошлаб соғлиқ, спорт ва оилавий қадриятларга эътибор қаратишдир.
Анъанага кўра, 23 июнда туғилган ҳар бир чақалоқ табрикнома ва "Olympian is born" ёзуви туширилган махсус кийимлар тўпламини олади. Ушбу совғалар ҳар йили бутун мамлакат бўйлаб оилаларга берилади.
Бу йил акция Қозоғистоннинг барча ҳудудларини қамраб олди ва 23 июннинг дастлабки дақиқаларида бошланди. Унда 234 та тиббиёт муассасаси иштирок этди. Улар орасида барча вилоятлардаги, шунингдек, Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларидаги туғруқхоналар бор. Натижада, шу куни туғилган 1000 дан ортиқ чақалоққа табрик совғалари топширилди.
Таъкидлаш жоизки, лойиҳа ЮНИCЕФ билан ҳамкорликда, Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва «Қазпошта» АЖ кўмагида амалга оширилмоқда. Акция илк бор 2020 йилда ўтказилган.