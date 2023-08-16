Олимпиадага саралаш чемпионатида 26 нафар қозоғистонлик спортчи иштирок этяпти
Қозоғистон терма жамоаси барча тоифаларда совринли ўринлар учун кураш олиб боради. Жамоада 26 нафар спортчи бор. Улар:
Тўппонча - Эльдар Иманқулов, Валерий Рахимжан, Максим Мазепа, Никита Чирюкин, Руслан Юнусметов, Артемий Кабаков, Алексей Лотарев, Сауле Алимбек, Ольга Аксенова, Ирина Юнусметова, Валерия Попелова;
Милтиқ - Ислам Сатпаев, Юрий Юрков, Константин Малиновский, Илья Федин, Арина Алтухова, Елизавета Безрукова, Александра Ле, Анастасия Григорьева;
Ҳаракатланувчи нишон – Бақтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркульев, Илья Зотеев, Фатима Ирназарова, Зухра Ерназарова, Александра Садуақасова;
Жаҳон чемпионати 1 сентябрда якунланади. Бу даврда 101 мамлакатдан 1200 дан ортиқ мерганлар куч синашади. Ғолиблар келаси йили Франция пойтахтида бўлиб ўтадиган Олимпиадага 48 та йўлланмани қўлга киритади.