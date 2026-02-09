Олимпиада-2026: Норвегия умумий ҳисобда етакчилик қилмоқда
MILAN. Kazinform — 8 февраль, Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтаётган XXV Қишки Олимпия ўйинларининг иккинчи куни якунланди.
Бу куни ўнта медаллар тўплами ўйналади ва жами 15 та мамлакатдан келган спортчилар мукофотларга сазовор бўладилар.
Норвегиялик спортчилар умумий ҳисобда олтита медаль (кеча битта кумуш ва битта бронза) билан етакчилик қилди. Улар учта олтин ва битта бронза медалларини қўлга киритдилар.
Америкаликлар тоғ чанғиси ва жамоавий фигурали учиш мусобақаларида ғолиб бўлди. АҚШ жамоаси умумий ҳисобда иккита олтин медаль билан иккинчи ўринни эгаллади.
Италия жамоаси олтита медаль (битта кумуш ва бешта бронза) қўлга киритиб, медаллар жадвалида учинчи ўринни эгаллади.
Ҳозирча Япония, Австрия, Германия, Чехия, Франция, Швеция ва Швейцария биттадан олтин медалга эга. Жанубий Корея ва Словения биттадан кумуш, Болгария, Канада ва Хитой биттадан бронза медалга эга.