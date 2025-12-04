OZ
Тренд:
    14:10, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Olimlar Yerda yana bir magnit bo‘ronini aniqladilar

    ASTANA. Kazinform — Yerda G2 magnit bo‘roni kuzatildi, uning manbai Quyoshdagi barqaror toj teshigidir, deb xabar beradi Kazinform.

    қуёш
    Фото: Pexels

    Rossiya Fanlar akademiyasi Kosmik tadqiqotlar instituti Quyosh astronomiyasi laboratoriyasining ma’lumotlariga ko‘ra, Yerda o‘rta darajadagi G2 magnit bo‘roni aniqlandi. Hozirgi geomagnit buzilishlar bir nechta kosmik meteorologiya markazlari xabar berganidek, Quyoshdagi barqaror toj teshigining ta’siridan kelib chiqadi.

    Bo‘ronga sabab bo‘lgan toj teshigi Quyoshda kamida uch oy davomida mavjud bo‘lgan va ilgari Quyoshning 27 kunlik aylanish davri tufayli sayyoraga bir necha bor ta’sir ko‘rsatgan.

    Geomagnit vaziyat, avval bashorat qilinganidek, keyingi 1-2 kun davomida beqaror bo‘lib qoladi.

    Hozirgi bo‘ronning yuqori G3 darajasiga ko‘tarilish ehtimoli ahamiyatsiz va G4 va undan yuqori darajalarga yetish ehtimoli nolga yaqin deb baholanmoqda.

    Теглар:
    Лотин алифбосида Коинот Жаҳон янгиликлари Қуёш Магнит бўрони
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
