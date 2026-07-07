Олимлар ўлик компонентлардан синтетик ҳужайра яратдилар
АSTANА.Кazinform - Биологлар ўсишдан бўлинишгача бўлган бутун ҳаёт айланишини якунлай оладиган жонсиз кимёвий компонентлардан биринчи синтетик ҳужайрани яратдилар, деб хабар беради gazeta.ru.
Миннесота университети биологлари жонсиз кимёвий компонентлардан биринчи синтетик ҳужайрани яратдилар ва тақдим этдилар ҳамда биринчи марта унинг тўлиқ ҳаёт айланишини: ўсиш, озуқа моддаларининг сўрилишини ва кейинги бўлинишни ҳужжатлаштирдилар. Тадқиқотнинг дастлабки нашри Biotic порталида чоп этилди.
Миллионлаб ўзаро таъсир қилувчи молекулалардан иборат табиий ҳужайрадан фарқли ўлароқ, синтетик SpudCell тузилиши жуда оддий. Унинг ядроси — липосома — ҳужайра мембранасини тақлид қилувчи ёғмолекулалари халтаси. Ичкарида еттита плазмид — муҳим оқсилларни синтез қилиш бўйича кўрсатмаларни ўз ичига олган бактерияларга хос бўлган кичик, думалоқ ДНК молекулалари мавжуд.
Еттита плазмиднинг барчаси тахминан 90 000 та асос жуфтлигидан иборат SpudCell геномини ташкил қилади. Таққослаш учун, инсон геноми тахминан 3 миллиард асос жуфтлигидан иборат.
Синтетик ҳужайранинг ичида ДНК маълумотларини ўқийдиган ва оқсил синтезини бошлайдиган молекуляр "ўқувчи" мавжуд. Бу оқсиллар ҳужайра ўсиши, атроф-муҳитдан озуқа моддаларини олиш ва ҳужайра бўлиниши учун жавобгардир.
— Биз илгари фақат биологияда мумкин бўлган нарсани кимёда қайта яратдик, — деди лойиҳа ҳамраиси Кейт Адамала.
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, шунга ўхшаш ишланмалар табиий микроорганизмларнинг имкониятларидан ошиб кетадиган, юқори аниқликда дори воситалари ва биоматериалларни ишлаб чиқаришга қодир "биологик фабрикалар"ни яратиш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин. Бироқ, бу босқичда SpudCell ўзининг озуқавий муҳитига тўлиқ боғлиқ ва ҳали метаболизмини мустақил равишда тартибга сола олмайди.
Эслатиб ўтамиз, Олимлар юрак саратонининг кам учраши сабабини аниқладилар.