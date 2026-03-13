Олимлар қадимги юлдузлар харитасини тиклайдилар
ASTANА. Кazinform — Олимлар инсоният тарихидаги энг қадимги юлдузлар хариталаридан бирини тиклашни бошладилар. Халқаро тадқиқотчилар жамоаси рентген нурлари ёрдамида ўрта аср пергаментини ўрганмоқда. Ушбу пергамент остида қадимги даврлардан қолган юлдузлар каталоги жойлашган. Бу ҳақда ScienceAlert портали хабар берди, деб ёзади 24 kz.
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, харита муаллифи милоддан аввалги 190–120 йилларда яшаган қадимги юнон астрономи Гиппархдир. У Ғарб фанида юлдузлар каталогини яратган биринчи олимлардан бири ҳисобланади. Шунингдек, у осмонда Қуёш ва Ойнинг ҳаракатини аниқлаган.
Узоқ вақт давомида Гиппархнинг асарлари деярли бутунлай йўқолган деб ҳисобланган. Фақат унинг юлдуз туркумларини тавсифлаш бўйича тушунтириш иши бизнинг давримизга қадар сақланиб қолган. Ушбу асарда олим аввалги астрономик матнларни танқидий таҳлил қилган.
Олимларга бу асарларни тиклаш учун янги имконият 2022 йилда пайдо бўлди. Ўша пайтда тадқиқотчилар VI асрга оид ўрта аср қўлёзмасини ўрганишган. Текширув давомида кейинги матн остида қадимги астрономик ҳужжатнинг излари борлиги аниқланди.
Ўрта асрларда пергамент жуда қиммат материал бўлганлиги сабабли, эски қўлёзмалардаги сиёҳни ўчириб ташлаш ва унинг устига янги матн ёзиш одатий ҳол эди. Бу ҳолда, роҳиблар эски ҳужжат устига янги матнни ҳам кўчиришган. Шунга қарамай, асл ёзувнинг бир қисми пергамент остида сақланиб қолган.
Ҳозирда Codex Climaci Rescriptus деб номланган ушбу қўлёзма Қўшма Штатлардаги SLAC National Accelerator Laboratory лабораториясида ўрганилмоқда. Олимлар уни таҳлил қилиш учун синхротрон деб номланган заррачалар тезлатгичидан фойдаланмоқдалар. Ушбу қурилма уларга жуда кучли рентген нурларини олиш имконини беради.
Тарихчи Виктор Жисембергнинг сўзларига кўра, тадқиқотнинг асосий мақсади иложи борича кўпроқ юлдузларнинг координаталарини тиклашдир.
Унинг сўзларига кўра, топилган координаталарнинг аниқлиги ҳайратланарли. Бу катта ютуқ, айниқса қадимги астрономлар телескопсиз кузатувлар ўтказганликларини ҳисобга олсак.
Рентген нурлари сиёҳнинг кимёвий таркибини ажратишга ёрдам беради. Ўрта аср матни темирга бой сиёҳ билан ёзилган, қадимги юнон матни эса кальцийга бой бўлган. Бу фарқ олимларга нозик пергаментга зарар етказмасдан остида яширинган ёзувни тушунишга имкон беради.
Тадқиқотчилар аллақачон Кова юлдуз туркуми ҳақида бир нечта юлдуз хусусиятлари ва маълумотларни кашф этишди.
